США вдруге протестували балістичну ракету після виходу з договору з Росією

Сполучені Штати 12 грудня знову здійснили льотні випробування балістичної ракети проміжної дальності наземного базування, раніше заборонені Договором про ракети середньої та малої дальності між Вашингтоном та Москвою.

Як повідомило Міністерство оборони США, ракету запустили з бази військово-повітряних сил Вандерберґ на північний захід від Лос-Анджелеса. Вона подолала понад 500 кілометрів, перш ніж впасти у Тихий океан.

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За словами речника Пентагону підполковника Роберта Карвера, під час випробувань використали прототип ракети, озброєної неядерною боєголовкою. Ракети такого типу можуть бути оснащені як дозволеними міжнародними конвенціями боєголовками, так і хімічним, біологічним чи ядерним зарядом.

Це друге випробування ракети наземного базування та проміжної дальності у США з того момент, як Вашингтон 2 серпня вийшов з Договору РСМД (INF) 1987 року.

Перший тестовий пуск відбувся 18 серпня у штаті Каліфорнія. Після нього Москва звинуватила Сполучені Штати в нагнітанні військової напруги.

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Двосторонній Договір 1988 року про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності, відомий за скороченням РСМД чи ДРСМД, а англійською INF, забороняв США і тодішньому Радянському Союзові розробляти, виробляти чи розгортати крилаті і балістичні ракети наземного базування з досяжністю від 500 до 5 500 кілометрів. Небезпека такого типу озброєнь у тому, що короткий час польоту цих ракет позбавляє протиракетну оборону протилежної сторони можливості належно відреагувати.

Критики попереджають, що зрив цього договору може спричинити нові перегони озброєнь між США і Росією, яка стала в ньому наступницею СРСР, а також далі загострити відносини з Китаєм. Пекін, який не був зв’язаний договором, має багато типів таких ракет, що потрапляли б під заборону, але тепер аналогічні ракети і США, і Росії можуть опинитися неподалік китайських кордонів.