У Кремлі прокоментували наданий Україні минулого тижня новий статус у відносинах із НАТО

У Кремлі вперше офіційно прокоментували новий статус України у відносинах із Північноатлантичним союзом, що його НАТО надав Україні ще 12 червня.

Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, «безумовно, ми на це звернули увагу».

«Наша позиція стосовно НАТО біля наших кордонів послідовна і добре відома. Ми завжди дуже уважно ставимося до наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів, ми змушені вживати належних необхідних заходів для забезпечення власної безпеки в зв’язку з цим. І, звичайно, враховуючи характер НАТО і, власне, первісні цілі, для яких створювався НАТО як механізм конфронтації, звичайно, ми завжди з великою увагою спостерігаємо за процесами, коли НАТО, скажімо так, абсорбує в собі все нові й нові країни в різних форматах», – заявив він.

«Ми не вважаємо, що це сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі», – додав речник Кремля про підвищення рівня відносин НАТО і України.

12 червня Північноатлантичний союз оголосив, що Україна стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей».

Рішення Північноатлантичної ради, головного політичного керівного органу НАТО, визнати Україну партнером із розширеними можливостями «визнає значні внески України в місії НАТО і засвідчує тривалу відданість альянсу своїм відносинам партнерства», заявила з цього приводу речниця НАТО Оана Лунджеску.

«Цей день настав. Я глибоко вдячний партнерам в альянсі за цю можливість. Україна нарешті отримує давно заслужений статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Ми робимо одне одного сильнішими разом!» – прокоментував подію міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як заявив із цього приводу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, Україна довела, що є дуже цінним партнером Північноатлантичного союзу.

Рішення НАТО про новий статус відносин із Києвом дає Україні можливість забезпечити оперативне планування на ранніх стадіях кризи і розширити діалог в обміні розвідувальними даними. Також програма передбачає участь у спільних навчаннях і можливість для українських військових обіймати посади в Міжнародному військовому штабі НАТО й інших командних структурах Північноатлантичного союзу.

При цьому саме по собі це не передбачає перспективи членства України в НАТО і так само не виключає її. Як наголошувала новий віцепрем’єр-міністр із європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, «ні Україна, ні НАТО не розглядають «Партнерство розширених можливостей» як відвернення уваги України від руху в напрямку Плану дій для членства і від членства в альянсі». Вона висловила переконання, що Україна стане членом Північноатлантичного союзу обов’язково.

Україна, яка раніше відновила свій курс на вступ до НАТО, вже співпрацює з Північноатлантичним союзом у межах Комплексного пакету допомоги, а також виконує Річну національну програму, яка містить набір реформ, що наближають країну до стандартів НАТО.

У союзі НАТО дотримуються позиції, визначеної ще на його Бухарестському саміті 2008 року, що Україна, а також Грузія, стануть членами Північноатлантичного союзу, коли будуть до цього готові і якщо забажають.

До будь-яких розширень НАТО чи до поліпшень відносин союзу з країнами Східної Європи й післярадянського простору натомість різко негативно ставиться Росія. Її президент Володимир Путін, зокрема, вже оголошував можливий вступ до НАТО України і Грузії «загрозою» для його країни.