Віцепрем’єр із євроінтеграції повідомила про ставлення України до вступу до НАТО

Новий віцепрем’єр-міністр із європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила про ставлення України до можливого вступу до Північноатлантичного союзу після отримання нею статусу учасника програми НАТО «Партнерство розширених можливостей» (EOP).

«Ні Україна, ні НАТО не розглядають EOP як відвернення уваги України від руху в напрямку Плану дій для членства і від членства в альянсі», – сказала Стефанішина в інтерв’ю інтернет-виданню «Європейська правда».

На запитання, чи буде Україна членом НАТО, вона відповіла: «Обов’язково».

Стефанішина назвала приєднання України до EOP «дуже потужним політичним сигналом» щодо пріоритетів НАТО. За її словами, в статусі EOP Україна долучиться до нового формату обміну оперативною інформацією між країнами-учасницями програми і країнами НАТО.

«Також це дозволить ефективніше впроваджувати заходи, закладені в річній національній програмі (співпраці з НАТО – ред.). Це дає додаткові інструменти участі України у військових навчаннях. А ще це означає глибше партнерство Україна – НАТО на операційному рівні», – сказала Стефанішина.

12 червня в Північноатлантичному союзі повідомили, що Україна стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей». Саме по собі це не передбачає перспективи членства і не виключає її, а дає Україні можливість забезпечити оперативне планування на ранніх стадіях кризи і розширити діалог в обміні розвідувальними даними. Також програма передбачає участь у спільних навчаннях і можливість для українських військових обіймати посади в Міжнародному військовому штабі НАТО й інших командних структурах Північноатлантичного союзу.

Україна, яка раніше проголосила курс на вступ до НАТО, вже співпрацює з НАТО в межах Комплексного пакету допомоги, а також виконує Річну національну програму, яка містить набір реформ, які наближають країну до стандартів НАТО.