Зеленський підписав указ про річну програму під егідою комісії Україна – НАТО

Президент Володимир Зеленський підписав указ про річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік. Про це повідомили у Офісі президента.

«Річна національна програма (РНП) визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання в межах реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, а також державні органи, відповідальні за виконання цих завдань. Програма є системним документом, спрямованим на планомірну реалізацію закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили в ОП, особливу увагу в програмі приділили питанню досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення оборонного сектора на стандарти Альянсу.

Співпраця України і НАТО посилилася після анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році.

За даними фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, у січні 2020 року 51% українців вважав, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би її вступ до НАТО.