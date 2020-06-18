На Донбасі загинув один український військовий, постраждали двоє – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 17 червня загинув один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Також один військовослужбовець зазнав поранення, ще один – бойового травмування.

Як ідеться в ранковому зведенні, російські гібридні сили 14 разів за добу порушили режим припинення вогню, бойовики застосовували заборонені Мінськими угодами міномети.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не подавали зведених даних про бойові дії 17 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.