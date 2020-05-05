У СБУ назвали число людей, незаконно позбавлених волі на Донбасі

214 людей значаться як незаконно позбавлені волі підтримуваними Росією бойовиками у районі проведення ООС станом на 30 квітня 2020 року, повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Список осіб, що розшукуються українською стороною як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях, формується на підставі звернень близьких і рідних постраждалих, повідомлень громадських організацій, ЗМІ, а також за результатами інформаційного обміну між суб’єктами, залученими до виконання відповідних завдань. За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місця перебування безвісти зниклих в районі проведення ООС станом на 30 квітня 2020 року значаться як незаконно позбавлені волі 214 осіб», – йдеться в повідомленні.

16 квітня Офіс президента повідомив, що на Донбасі звільнили з полону 20 українців у рамках чергового обміну утримуваними особами. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» повідомили, що українська сторона передала 14 осіб.

На початку цього року СБУ повідомляла, що незаконно позбавленими волі на тимчасово окупованих територіях Донбасу вважалися 184 людини.