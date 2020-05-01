У звільнених в результаті обміну з ОРДЛО завершилась обсервація, всі тести негативні – Кириленко

У звільнених 16 квітня з полону проросійських бойовиків громадян завершилась обсервація і вони покинули санаторій у Святогірську, де перебували 14 днів, повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у фейсбуці.

«Двоє з них повертаються додому вже сьогодні, більшості потрібна психологічна та медична реабілітація – вони її отримуватимуть у спеціалізованих медичних закладах. Протягом цього часу кожному провели тестування за допомогою швидких тестів та по два ПЛР- дослідження (на початку та в кінці обсервації). Отримані результати усі – негативні», – повідомив Кириленко.

Він зазначив, що обсервація колишніх бранців тривала два тижні, витрати, пов’язані з перебуванням та харчуванням людей в обсервації, взяла на себе держава.

16 квітня Офіс президента повідомив, що на Донбасі звільнили з полону 20 українців в рамках чергового обміну утримуваними особами. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» повідомили, що українська сторона передала 14 осіб. В Офісі генерального прокурора повідомляли, що більшість звільнених з полону заявили про факти побиття, нелюдського поводження, застосування психологічного та сексуального насильства, приниження людської гідності і катування.