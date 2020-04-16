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16 квітня 2020, Київ 20:43
Новини | Події

Офіс генерального прокурора: більшість звільнених з полону заявляють про побиття

Обмін утримуваними особами на КПВВ Майорськ, 16 квітня 2020 року

Контрольовані Росією сили на Донбасі застосовували насильство до полонених, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Більшість звільнених осіб підтверджують факти побиття, нелюдського поводження, застосування психологічного та сексуального насильства, приниження людської гідності, побиття, катування, що в окремих випадках призводило до каліцтв та загибелі», – заявив Юрій Рудь, начальник департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

За даними Офісу генерального прокурора, за шість років органи прокуратури спільно з СБУ встановили понад 160 місць утримання українських громадян в окремих районах Донецької та Луганської областей. Більш ніж 3,5 тисячі осіб були протиправно позбавлені волі.

На сьогодні за порушення законів та звичаїв війни притягнули до кримінальної відповідальності понад 80 осіб, стосовно 16 з них обвинувальні акти направлені до суду.

16 квітня Офіс президента повідомив, що на Донбасі звільнили з полону 20 українців в рамках чергового обміну утримуваними особами. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» повідомили, що українська сторона передала 14 осіб.

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