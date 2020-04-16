МКЧХ оприлюднив свою заяву щодо звільнення та передачі утримуваних осіб:
«Сьогодні з раннього ранку команди Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) готові до виконання своєї ролі нейтрального посередника, у той час як сторони конфлікту на сході України звільняють затриманих та переводять їх до тимчасових місць проживання, перш ніж вони зможуть безпечно зустрітися зі своїми сім’ями.
Звільнення затриманих має велике гуманітарне значення, оскільки люди повертаються до своїх рідних по обидві сторони лінії зіткнення. І це відбувається в той час, коли всі потребують затишку і турботи.
Через пандемію COVID-19 передбачені додаткові запобіжні заходи для тих, хто звільняє затриманих, самих звільнених затриманих, тих, хто їх зустрічає, та представників МКЧХ. Метою цих заходів є створення безпечних умов та зменшення ризиків COVID-19 для них та їхніх близьких.
Гуманітарну цінність звільнення людей, затриманих під час конфлікту, не можна недооцінювати. Минуло шість важких років конфлікту та розлуки. Тому важливо вживати заходів, які примножують людяність та турботу, адже навіть конфлікти повинні мати межі.
Також важливо, що навіть у часи COVID-19 затриманих продовжують звільняти, і вони зможуть нарешті зустрітися зі своїми сім’ями. Вкрай важливим є те, що такі операції можуть відбуватися з дотриманням основних гуманітарних стандартів щодо забезпечення гідності та безпеки звільнених осіб та з урахуванням їхнього особистого бажання.
Наразі операція триває, більше подробиць буде повідомлено сьогодні по обіді після її завершення».
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова опублікувала у фейсбуці фото 9 звільнених українців:
Павло Кириленко, голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації у фейсбуці повідомляє:
«На КПВВ «Майорське» зустріли перших звільнених з полону українців».
Згодом додав: «Своїх громадян визволяємо, незважаючи на пандемію та оголошений карантин. Створили умови, щоб під час обов'язкової 14-денної обсервації, яку їм необхідно буде пройти, вони почували себе комфортно. Нагадаю, сьогодні вранці на КПВВ «Майорське» зустріли визволених з полону українців. Такий же обмін за кілька годин має відбутися і на Луганщині. Загалом на вільну територію України сьогодні повернеться 19 наших громадян».
19 українців, які мають 16 квітня визволити з полону, це далеко не всі українці, які перебувають в неволі у сепаратистів на сході України. Тут більше подробиць:
Деякі оглядачі як, наприклад, кореспондент Радіо Свобода Кристофер Міллер звертають увагу, що очікуваний обмін відбуватиметься на тлі кризи з коронавірусом, яка загострюється і на сході України:
Тут можна дізнатися кого Україна очікує визволити з полону 16 квітня:
Щодо кількості: за даними українського омбудсмена, угруповання «ДНР» має передати Україні ДЕВ’ЯТЬОХ незаконно утримуваних в’язнів, а угруповання «ЛНР» -- ДЕСЯТЬОХ. Усього таким чином повернуться 19 українців.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що обмін почався «у першій локації – КПВВ Майорськ».
Вона також зазначила, що поширення коронавірусу мало свій негативний відбиток на переговорний процес, а також, що всі звільнені пройдуть спеціальну обсервацію.
«Безумовно, карантині обмеження суттєво вплинули на переговорний процес. Він був важким. Але, як бачимо, спільні зусилля всіх, хто був залучений до цієї важливої роботи дали свій результат. Наші громадяни пройдуть обов’язкову обсервацію у спеціально визначеному для цього місці. Вони будуть забезпечені всім необхідним, зокрема, медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв'язку», – додала омбудсмен.
Першим про початок обміну на Донбасі повідомив Офіс президента України. Очікували, що обмін має відбутися до Великодня – тобто, до 19 квітня. У середу віцепрем'єр Олексій Резніков сказав, що обміну варто очікувати 16 або 17 квітня. Отже, обмін відбувається все ж у четвер, 16 квітня.
Офіс президента України повідомив вранці 16 квітня, що на Донбасі розпочався черговий обміну утримуваними особами
«Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. З огляду на карантинні обмеження, які наразі діють у державі, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію.
Взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату «всіх на всіх». Для президента України Володимира Зеленського та для української влади загалом цінним є кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні.
Україна має визволити всіх своїх громадян.
Це вже третій етап звільнення за каденції Володимира Зеленського. Перший відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців, під час другого – у грудні – повернулися 76 громадян. Нинішнє звільнення демонструє дієвість стратегії Президента та дотримання домовленостей, досягнутих під час саміту в «нормандському форматі» у грудні 2019 року.
Тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії. Слід пам’ятати, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення.
Попри поширення коронавірусу та початок глобальної економічної кризи, президент Володимир Зеленський продовжує роботу над досягненням миру на Донбасі, поверненням людей і територій на умовах України», – мовиться в повідомленні.