Офіс президента України повідомив вранці 16 квітня, що на Донбасі розпочався черговий обмін утримуваними особами.

«Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. З огляду на карантинні обмеження, які наразі діють у державі, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію», – йдеться в повідомленні.

В ОП заявили, що взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату «всіх на всіх».

«Тривають переговори про звільнення українців, яких утримують на території окупованого Криму та в Росії. Слід пам’ятати, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення», – йдеться в повідомленні.

Останній обмін утримуваними між Україною й угрупованнями «ЛНР» і «ДНР» відбувся 29 грудня 2019 року. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець: 76 із них повернулися на підконтрольну українському уряду територію, ще п’ятеро вирішили залишитися на території, що контролюється російськими гібридними силами. Із 76 звільнених: 12 – тепер уже колишні військовополонені, 64 – цивільні. Протилежній стороні передали 124 особи.