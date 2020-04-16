Україні віддали студента, якого тримали в колонії з вбивцями

Україна звільнила з полону 20 своїх громадян, яких утримували в окупованих російськими гібридними силами районах Донецької та Луганської областей, повідомив Офіс президента. Ось повний список. Один з тих, хто сьогодні потрапив на волю – 22-річний луганець Сергій Русинов. Про нього ми вже раніше писали у серії #Незабуті.

Сергій Русинов провів у полоні угруповання «ЛНР», підконтрольного Росії, два роки – з квітня 2018-го. Спочатку його історія не мала розголосу – його батьки не зверталися до медіа, а так зване «МГБ «ЛНР» не публікувало відео допиту. Єдине, що було – в ефірі одного з підконтрольних угрупування «ЛНР» телеканалів представниця так званої «прокуратури ЛНР» заявила, що в Луганську засуджено студента другого курсу коледжу культури та мистецтв начебто за заклики в соціальних мережах вступати до лав батальйону «Азов». (Сергій Русинов як раз є студентом цього коледжу).

Згодом «Восточная правозащитная группа» опублікувала на своїй сторінці у Facebook скан-копію «вироку» по справі №1ВС/03/76/2018, де сказано, що Русинова засудили за ч. 2 ст. 244 («участь у діяльності організації, яка визнана в «ЛНР» терористичною) та за ч. 1 ст. 343 («збудження ненависті або ворожнечі, а значить і приниження людської гідності»). Студентові дали шість років ув’язнення. У «вироку» сказано, що хлопець був надто активним у російській соцмережі ВКонтакте: нібито «розпалював ворожнечу», а також підтримував українські патріотичні групи.

До засудження Сергія утримували чи-то у підвалі, чи-то в одному з СІЗО. Потім перевели до Слов’яносербської колонії №60. Ще до війни цей виправний заклад вважався одним із найсуворіших за умовами тримання – сюди потрапляли люди, які повторно скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини. А вже під час окупації один з «нових представників» адміністрації колонії розповідав російським пропагандистам, що на момент осені 2015 року у закладі перебувало більше 600 ув’язнених, засуджених за статтями на кшталт «зумисне вбивство».

«Радіо Донбас. Реалії» розшукали ту саму сторінку Сергія Русинова ВКонтакте, через користування якою так званий суд «ЛНР» дав хлопцю шість років ув’язнення. Останній допис студент зробив за декілька днів до арешту – 22 квітня 2018-го. Сергій змінив аватарку на картинку з котиком. В інформації про себе студент вказав: «Люблю маму, хардкор та Україну».

ВКонтакте у нього усього 49 друзів. Хлопець підписаний на патріотичні пабліки, проте публічних постів про його ставлення до російсько-української війни на сторінках у соцмережах не було.