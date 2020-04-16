(Друкуємо мовою оригіналу)

В чистый четверг 16 апреля в Украину из плена на оккупированных российскими гибридными силами территорий вернулись 20 человек. В Донецке сообщили, что им взамен отдали 10, а в Луганск возвратились четверо. Как все происходило?

Офис президента «изолировал» от журналистов и время, и место обмена.

За несколько дней до «часа икс» в соцсетях и от своих источников СМИ получали информацию, что обмен будет то 15 апреля, то 17 апреля, и, наконец, 16 апреля в 16.00.

В таком потоке дезинформации оставалось ориентироваться на СМИ России и подконтрольных ей боевиков. Например, 15 апреля «Украинская правда»​ сообщила, что обмен будет 16 апреля. Журналисты сослались на так называемого «омбудсмена ДНР» Дарью Морозову, «РИА Новости» и свои источники в Донецке и Луганске.

Несколько источников Радио Донбасс.Реалии также предупреждали, что обмен будет проходить во второй половине дня в четверг.

А через несколько часов «Интерфакс-Украина» опубликовал интервью с вице-премьер-министром Алексеем Резниковым.

Резников, в отличие от Дарьи Морозовой, четкой даты обмена не назвал. «В течение двух следующих рабочих дней – четверга и пятницы», – сказал вице-премьер.

Утренние новости в Украине

Про начало обмена рано утром 16 апреля сообщил Офис президенты Зеленского в фейсбуке. Около 8-ми утра оказалось, что все уже идет.

Украинцам показали семь фотографий, на которых были не только пленные в масках, но и журналисты из Донецка и России.

Потом собственное видео с места обмена опубликовал Павел Кириленко, руководитель Донецкой области. Он напомнил, что за каденцию Зеленского это уже третий обмен.

Корреспондент Радио Донбасс.Реалии попробовал успеть пообщаться с освобожденными из Донецка. По пути связались со своими источниками в контрразведке. Те только развели руками: нет информации, все проходит в строгом секрете.

На обмен мы не успели. Пограничники, которые охраняют КПВВ «Майорск», с удивлением поинтересовались: а что, разве украинских журналистов не звали? В ответ тяжело вздыхаем и уходим восвояси.

Нас и правда никто не звал. По дороге из Бахмута прилетает весточка от пограничников из Луганской области: в Счастье проходит обмен. Но туда ехать два с половиной часа…

Уже дома около 13 часов дня слушаем комментарий президента Владимира Зеленского.

Придет время, и всех мы вернем



«У меня как у обычного человека только позитивные эмоции. Позитивные, во-первых, что сегодня мы возвращаем наших людей, наших граждан Украины. Я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военных, и героев, и политзаключенных, и обычных граждан. Потому что для нас обычные граждане, – они такие же самые герои, потому что они были за решеткой, потому что они защищали именно нашу страну, Украину, и наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Придет время, и всех мы вернем. В первую очередь, как мы и говорили, мы возвращаем всех в рамках и Минских договоренностей, в рамках договоренностей наших в нормандской четверке. Мы освобождаем всех. И будем бороться, пока каждый украинец вернется домой».

Утренние новости в Донецке, Луганске и России

Жителям Донецка, Луганска и России видео показали и «СМИ», подконтрольные оккупационным администрациям, и канал «Россия-24». Они снимали и брали интервью у освобожденных боевиков прямо на КПВВ.

Согласно «уголовному кодексу», к ним нет никаких претензий



Вот что сказала об этом обмене так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова: «Мы забрали десять человек с украинской стороны, передать украинской стороне девять человек. Формула обмена была – «11 на 9». Один человек отказался от перемещения на территорию «днр», остался на территории Украины. Со стороны «днр» все девять человек были полностью процессуально «очищены». Согласно «уголовному кодексу», к ним нет никаких претензий».

Все, кто сейчас был обменян, уходят на карантин на две недели



На вопрос о состоянии вернувшихся на оккупированные российскими гибридными силами территории Морозова ответила так: «Два человека – мы были вынуждены задействовать карету «скорой помощи», у ребят «аппараты Елизарова», один человек вообще не передвигался. Им будет оказываться вся медицинская помощь. Все, кто сейчас был обменян, уходят на карантин на две недели».

Пропагандистские СМИ показали человека, который назвался Виталием. Он попал в плен 29 августа 2019 года. Говорит, был ранен в ногу. Человек за кадром спрашивает: оказывали ли вам медицинскую помощь? Виталий отвечает: «В камерах сидели, и все. Сами себе перевязки делали».

Второй освобожденный, Станислав, рассказывает такое: «В момент ранения привези в больницу, прооперировали и наложили аппарат (Елизарова – ред.). Отвезли еще в Харьков, думали, что ногу будут ампутировать. Но там врачи сказали, что вроде нормально».

Это боевики группировки «ДНР» Виталий Чигорян и Станислав Погоровский.

Послесловие

Обмен – это всегда положительные эмоции.

Накануне Нового года трудно было без слез смотреть на героев своих материалов, которые вернулись из донецких застенков.

А сейчас, в условиях гибридной информационной войны, и радость от возвращения украинцев – гибридная.

В то время, как пропагандисты спокойно делали свою «работу», показывая наемников российских гибридных сил героями и рассказывая, что это их, а не украинских заложников, жестоко пытали, украинских журналистов отрезали от обмена.

Офис президента напомнил, что огласка в СМИ имен пленных усложняет процесс их включения в списки.

Но многие родственники пленных действительно долгое время держали свои истории в секрете, и лишь отчаявшись в освобождении, стали пытаться спасти своих родных публичностью.

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