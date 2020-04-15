(Друкуємо мовою оригіналу)

«Очередной этап взаимного освобождения граждан – в процессе подготовки. Он состоится на этой неделе». Такую информацию обнародовала 15 апреля омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, сейчас согласовывают дату обмена, списки и логистику. Ранее в Офисе президента опровергли, что обмен уже происходит 15 апреля, и заявили, что еще проходят согласования – но обмен состоится в ближайшие дни.

Корреспондент Радио Донбасс.Реалии выехал на вероятную площадку для обмена неподалеку от Бахмута, чтобы узнать, что там происходит сейчас.

Площадка неподалеку от КПВВ Майорск сегодня открыта. Здесь стоят машины военных волонтеров-медиков ASAP и работают коммунальщики из Бахмута.

Военные медики говорят: информации об обмене пока никакой нет.

Даже если бы и была, ее раскрывать ее нельзя. Чтобы не сорвать обмен.

А коммунальщики работают: косят траву, метут, убирают мусор и ветки.

Неожиданно откуда-то возникают две лошади. Они мечутся по площадке, их пробуют прогнать. В конце-концов животные пересекают дорогу, которая ведет к КПВВ «Майорск», и начинают спокойно щипать растительность на соседнем поле.

Этот обмен, как и прошлый, Офис президента старается сделать максимально закрытым для журналистов. На этот раз есть и новая причина: эпидемия. Людмила Денисова говорит, что все освобожденные пройдут обсервацию.

Люди с метлами не скрывают, что действительно косят траву и наводят чистоту перед обменом.

Работники говорят, что о прошлом обмене, который состоялся перед Новым годом, тоже знали за несколько дней.

Собираемся уезжать. На фоне «скорых» выстраиваются люди в серебристых защитных костюмах и в шлемах.

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