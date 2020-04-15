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Жителей Донбасса призывают отмечать праздник Пасхи дома и не ходить на службу в церковь. Вместо этого власти и священники рекомендуют смотреть трансляции по телевидению и на интернет-сайтах. А вот освятить праздничные куличи без молитвы не выйдет, предупреждают священнослужители. Впрочем, говорят церковники, это всего лишь обряд, а не обязательная процедура.

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Людей в церквях Краматорска стало заметно меньше. Днем в главном соборе города вообще никого. К будущему празднику Пасхи люди готовятся, но многие отмечать будут дома, а не в храмах.

«Ничего страшного, все будет нормально. Что ж поделать, если такая ситуация с вирусом? А что, лучше пойти и чтобы потом было, как в Киево-Печерской Лавре? Сколько там их уже заразилось! Дома тоже можно отпраздновать Пасху. Ничего страшного, а береженого Бог бережет», – говорит житель Краматорска Николай Стриженко.

Не пойдет в этом году на службу и краматорчанка Ирина. Вместо освящения пасок и застолья с детьми, в этом году праздновать Пасху будут по отдельности.

«Готовимся не спеша, но все отдельно, каждый сам по себе будет. Дети у себя дома, мы у себя дома. Все будем по отдельности праздновать. И в церковь не пойдем в этом году. Думаю, Бог нас простит и поймет», – считает краматорчанка Ирина.

Для верующих из больших церквей организуют прямые трансляции служб. Их покажут по телевидению и на Интернет-ресурсах. Священники Православной церкви Украины призывают людей оставаться дома. Пасхальный кулич перед телевизором, конечно, освятить не получится, но праздник от того не потеряет святости.

«Не телевидение освящает паски, а благодать Святого Духа по нашей молитве. Пасха – это не только освящение пасок и яиц, то есть праздничной еды. Это только обряд, а сама Пасха – светлое Христово Воскресение – это победа добра над злом», – рассказывает Архиепископ Донецкий и Мариупольский Православной церкви Украины Сергий Горобцов.

По возможности оставаться дома призывают верующих и в Украинской Православной Церкви. Запретить людям посещать службу никто не может, но, тем не менее, говорят священники, лучше предпочесть телетрансляцию посещению храма. Освященные куличи можно будет купить в магазинах города.

«Я знаю, что есть желание у руководства наших магазинов, супермаркетов освятить пасочки. Мы никогда никому не отказываем, тем более, это может быть, даст возможность людям избежать каких-то лишних движений в Пасхальную ночь. Дай Бог, чтобы это все послужило во благо. Так, что мы не отказываем. Тем, кто к нам обращается, мы стараемся помочь», – говорит протоиерей Сергий Капитоненко.

Священники говорят, что готовы проводить службу и в условиях карантина, а прихожан будут просить соблюдать безопасную дистанцию во время молитв. В облгосадминистрации настаивают на том, чтобы люди не ходили на службу, поскольку это может привести к распространению коронавируса. И все карантины и ограничения предыдущих недель окажутся бесполезными.

«Пожалуйста, оставайтесь дома. Отметьте этот большой праздник Христова Воскресения в кругу близких родственников. Вы сможете увидеть праздничные литургии на центральных телеканал и на сайте Донецкой облгосадминистрации», – призывает председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За общественным порядком, в том числе и за соблюдением карантинных ограничений, будут следить усиленные патрули полиции. Так, в Святогорск, где расположена главная святыня Донбасса – Святогорская Лавра, из Мариуполя направят дополнительные отряды правоохранителей. Всего же по области будут дежурить более полутысячи патрулей полиции.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)