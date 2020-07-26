Зниклого в Криму сина політв’язня Сулейманова знайшли мертвим

У селищі Строганівка під Сімферополем в анексованому Криму 26 липня знайшли тіло трирічного Муси Сулейманова. Про це повідомляє пресслужба «Міністерства надзвичайних ситуацій Росії» в Криму, а також кримська журналістка Ліля Буджурова, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з повідомленням російського МНС, пошукові роботи в селищі завершені, ведуться слідчі дії.

Кримська журналістка Ліля Буджурова на своїй Фейсбук-сторінці написала, що хлопчика «знайшли мертвим у зливній ямі поруч із домом».

Як стверджує близьке до окупаційної влади видання «Кримінформ» із посиланням на джерело «Слідчого комітету Росії по Криму й Севастополю», тіло хлопчика не має слідів насильницької смерті, причина смерті наразі невідома.

Кримськотатарська активістка Лутфіє Зудієва повідомила, що хлопчика поховають завтра вранці.

Муса Сулейманов зник 24 липня. До його пошуків були залучені підконтрольні Росії працівники поліції та МНС, кінологи, волонтери російської громадської організації «Ліза Алерт».

Російська прокуратура в Криму відкрила справу за статтею Кримінального кодексу Росії, насадженого на українському півострові, про «вбивство малолітньої особи».

Батько дитини Руслан Сулейманов перебуває під арештом у слідчому ізоляторі – 23 липня суд у місті Сочі в сусідній Росії продовжив йому арешт до середини вересня. Він проходить у влаштованій Росією другій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» – ісламської організації, яка легально діє в Україні, але заборонена в Росії як «екстремістська», і цю заборону Росія незаконно насаджує і в окупованому нею українському Криму.