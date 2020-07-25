У Криму тривають пошуки зниклого сина ув’язненого активіста, будуть перевіряти батьків

В окупованому Росією Криму тривають пошуки зниклого 24 липня 3-річного сина громадянського журналіста, який перебуває під вартою як фігурант однієї зі справ щодо «Хізб ут-Тахрір», повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Російська прокуратура в Криму відкрила справу за статтею Кримінального кодексу Росії, насадженого на українському півострові, про «вбивство малолітньої особи». Попереднього дня, 24 липня, управління Слідчого комітету Росії в Криму вже відкривало кримінальну справу «за фактом зникнення» хлопчика – Муси Сулейманова, сина громадянського журналіста Руслана Сулейманова, якого нині судять у рамках так званої другої сімферопольської справи щодо організації «Хізб ут-Тахрір».

При цьому, як заявили нині в російській прокуратурі, там також «дадуть оцінку діям батьків стосовно належного виконання обов’язків щодо виховання малолітньої дитини», а ще перевіряють органи і установи системи профілактики безпритульності і правопорушень неповнолітніх, щоб оцінити, як вони здійснювали «належний контроль за вказаною родиною».

Хлопчик, який із родиною живе в селі Строгановка під Сімферополем, зник удень 24 липня. За повідомленнями, він пішов гуляти зі старшою сестрою біля їхнього дому, і та в якийсь момент не встежила, як він зник.

Батько Муси Сулейманова, Руслан Сулейманов, далі перебуває під арештом у слідчому ізоляторі – 23 липня суд у місті Сочі в сусідній Росії продовжив йому арешт до середини вересня.

Він проходить у влаштованій Росією так званій другій сімферопольській справі «Хізб ут-Тахрір» – ісламської організації, яка легально діє в Україні, але заборонена в Росії як «екстремістська», і цю заборону Росія незаконно насаджує і в окупованому нею українському Криму.

Обшуки в домах Руслана Сулейманова і ще групи кримськотатарських активістів, у тому числі з лав громадського об’єднання «Кримська солідарність», російські силовики влаштували 27 березня 2019 року. Загалом у цій справі проходять 25 активістів; місце перебування одного з них невідоме з дня тих обшуків, інші перебувають під арештом.