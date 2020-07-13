У заарештованого в Криму громадянського журналіста проблеми з серцем – адвокат

У заарештованого в окупованому Росією Криму громадянського журналіста Руслана Сулейманова виявлені дифузні зміни в серці. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Лілю Гемеджі.

13 липня вона відвідала свого підзахисного в психіатричній лікарні, куди його доставили для проведення примусової експертизи. В умовах стаціонару психіатричної лікарні було проведено ряд медичних досліджень. Щоб дослідити серце зробили енцефалограма.

«Зі слів мого підзахисного, у нього помітили дифузні зміни в серці і виявлена блокада правого пучка Гіса», – уточнила Гемеджі.

Після отримання документів до медичного висновку сторона захисту має намір клопотати про проведення медичного огляду.

У червні цього року Руслан Сулейманов повідомляв адвокату про болі невралгічного характеру в області голови та шиї. За його словами, проблеми з’явилися більше ніж пів року тому. Однак останнім часом посилилися, через відсутність кваліфікованої медичної допомоги.

«З незрозумілих мені причин з’явилося мимовільне тремтіння в тілі у вигляді ознобу, до цього додалася ще легка задишка і прискорене серцебиття», – зазначив під час зустрічі Сулейманов.

Він розповів, що направив заяву на ім’я начальника медсанчастини, в якому описав всі симптоми і попросив надати йому кваліфіковану медичну допомогу. На наступний день його відвідав фельдшер, однак замість огляду і лікування Сулейманову три дні поспіль кололи знеболювальні уколи.

«Також у мого підзахисного був інцидент з приводу поправок до Конституції (сусідній Росії – ред.), з приводу участі в процесі голосування. Він написав заяви про те, що він не бажає брати участь у цьому голосуванні. Тричі його викликали «на килим» і після подачі письмового заяви його залишили в спокої», – резюмувала адвокат.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність», серед них був і громадянський журналіст Руслан Сулейманов. Усього було затримано 24-х активістів за звинуваченням в участі в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний – Раїм Айвазов.