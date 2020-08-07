Україна сподівається на обмін утримуваними особами на Донбасі в найближчі тижні – Єрмак

Україна сподівається на обмін утримуваними особами на Донбасі в найближчі тижні, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі агентству Reuters.

За його словами, обидві сторони передаватимуть приблизно по 100 утримуваних.

Наразі дати обміну немає, однак Єрмак сказав: «Я сподіваюся, це відбудеться скоро. Я думаю, за кілька тижнів».