Україна сподівається на обмін утримуваними особами на Донбасі в найближчі тижні – Єрмак

Україна сподівається на обмін утримуваними особами на Донбасі в найближчі тижні, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі агентству Reuters.
За його словами, обидві сторони передаватимуть приблизно по 100 утримуваних.
Наразі дати обміну немає, однак Єрмак сказав: «Я сподіваюся, це відбудеться скоро. Я думаю, за кілька тижнів».
- Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявили, що українська сторона передала 14 осіб.
- Служба безпеки України повідомляла у відповідь на запит Радіо Свобода, що станом на 30 квітня контрольовані Росією сили незаконно утримують на Донбасі 214 людей.
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