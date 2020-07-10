Єрмак розповів про перспективи «нормандського саміту»

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про перспективи нового «нормандського саміту» за результатами недавніх переговорів політичних радників лідерів країн «нормандського формату», що відбулися в Берліні.

За його словами, такий саміт мав би відбутися якомога швидше, вже наступними місяцями, і цю необхідність підтвердили учасники берлінських переговорів.

Але він дав знати, що для цього потрібно, щоб сторони виконали зобов’язання, взяті на попередньому саміті в Парижі в грудні 2019 року.

Як сказав Єрмак, переговори в Берліні, в яких він брав участь, були «дуже непростими», але нині «Україна домінує в переговорах» і має сильну підтримку її позиції з боку її західних партнерів, Франції і Німеччини. Він також додав, що ці партнери добре оцінюють зусилля України у виконанні домовленостей паризького саміту.

Зокрема, сказав він, на переговорах щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу готується дієвий механізм реального припинення вогню, а також тривають переговори про обмін утримуваними, який, за його словами, може відбутися найближчим часом.

Він підтвердив, що новий варіант законопроєкту про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, який передбачає імплементацію «формули Штайнмаєра», вже був поданий на засіданні політичної робочої підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу, а далі його планують винести на громадське обговорення. Внесення «формули Штайнмаєра», яка передбачає застосування закону про особливості місцевого самоврядування на окупованих територіях відразу після місцевих виборів там, є однією з вимог Росії.

Єрмак також наголосив, що Україна має щодо цих місцевих виборів в ОРДЛО свої «червоні лінії», переступати які не має наміру. За його словами, це контроль України за кордоном із Росією, виведення іноземних військ із окупованих територій тощо, які необхідні для того, щоб вибори взагалі відбулися.

Крім того, Єрмак знову назвав «фейком» повідомлення про те, що на берлінських переговорах Росія подавала на обговорення свої вимоги до України щодо ОРДЛО. За його словами, нічого такого на переговорах не обговорювали, і «офіційно такого документа ніхто не бачив».

Тим часом після тих переговорів їхній учасник із російського боку, заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак підтвердив, що такі вимоги були, хоча першоджерело чуток про них, журнал Spiegel, передало їх неточно. Зокрема, говорив тоді Козак, Росія дійсно чекає від України проєкту поправок до Конституції, які б врегулювали «особливий статус Донбасу» на вподобання Москви, але не вже до 6 липня, як писав журнал, а «найближчим часом». Крім того, він твердив, що Україна для врегулювання на окупованій частині Донбасу має ухвалити «десятки різних законів, які потрібно не тільки розробити, а й узгодити з Донбасом».

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про ці вимоги, зі свого боку, наголосив: «Ніхто від України не може нічого вимагати. Ми – незалежна країна».

9 липня Дмитро Козак в інтерв’ю російському агентству «ТАСС» заявляв, що жодну з умов для проведення нового «нормандського» саміту, мовляв, не виконала Україна, тому сенсу проводити його немає. Він також заявив, що для Росії на українському Донбасі ніяких «червоних ліній» немає.