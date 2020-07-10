У Росії розкритикували слова Резнікова про необхідність перегляду мінських угод

У Росії розкритикували слова віцепрем’єр-міністра України Олексія Резнікова про необхідність перегляду мінських угод як таких, що вже не відповідають нинішнім реаліям.

Як заявив заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, цю заяву Резнікова, який також є заступником голови делегації України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу, тепер мають підтвердити чи спростувати або президент, або прем’єр-міністр України.

Якщо ж цього не станеться, то, на думку Козака, «це дійсно означає вихід України з мінських домовленостей, а відтак і з мінського і «нормандського» форматів переговорів про врегулювання конфлікту на Донбасі», і в такому разі, мовляв, «президент України повинен буде дезавуювати свій підпис піврічної давнини під підсумковим комюніке паризького саміту 9 грудня 2019 року».

Як сказав Козак, важко сказати, чи слова Резнікова є офіційною позицією України, чи «особистою експертною думкою» віцепрем’єра.

За словами російського посадовця, тепер у Москві будуть «чекати офіційних заяв і пропозицій України».

При цьому, додав він, Росія також продовжить надавати так звану «гуманітарну підтримку» для окупованої нею частини Донбасу, що її Україна і її союзники називають іще одним грубим порушенням Росією суверенітету України і норм українського і міжнародного права.

Про становище на окупованій частині Донбасу говорив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він стверджував, що на останніх переговорах ТКГ в Мінську українська делегація «дезавуювала все, що було досягнено в Берліні» на зустрічі політичних радників країн «нормандського формату» минулого тижня, і з цього приводу, за його словами, Козак уже направив послання своїм колегам із інших країн «нормандського формату».

Олексій Резніков оприлюднив 8 червня на сайті аналітичного центру «Атлантична рада» у США статтю «Стримати Кремль: чому Захід має переглянути політику щодо ревізіоністської Росії». У ній він, серед іншого, нагадав: Мінські домовленості 2014–2015 років були укладені в час, коли ризик ескалації конфлікту був найбільшим. Вони були підписані буквально «під дулом пістолета», бо переговори відбувалися в тіні російських танків і артилерії. Умови, узгоджені 2014–2015 років, успішно відвернули поширення конфлікту і, без сумніву, врятували тисячі життів. Але так само очевидно, що мінські домовленості в їхньому нинішньому вигляді недостатні, щоб завершити війну. З багатьох оглядів умови мінських домовленостей уже не відображають реалій на місцях на сході України».

Резніков наголосив у тій статті, що «Україна розглядає «мінський процес» як шанс відновити свій суверенітет, а Росія бачить його як можливість обмежити цей суверенітет». І нездатність модифікувати «мінський процес» урешті призведе до ескалації конфлікту, попереджає віцепрем’єр України.