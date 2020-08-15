СБУ: 235 людей незаконно позбавлені волі в ОРДЛО

235 людей значаться як незаконно позбавлені волі підтримуваними Росією бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР» станом на 14 серпня, повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях значаться як незаконно позбавлені волі 235 осіб», – йдеться в повідомленні.

При цьому в СБУ додали, що «питання звільнення громадян України, яких було незаконно позбавлено волі правоохоронними та судовими органами Російської Федерації, виносяться на рівень міжнародних контактів і вирішуються за участю Міністерства закордонних справ України».

Напередодні адвокат одного з кримчан, якого в Росії судять за статтею про «державну зраду», Микола Полозов повідомив, що всього в Росії і окупованому Криму утримують 133 українських політв’язнів.

Станом на 30 квітня СБУ повідомляла, що незаконно позбавленими волі на окупованих територіях Донбасу вважалися 241 людей, а на початку року – 184.

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну у форматі «100 на 100». Єрмак висловив сподівання, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не навів.

За його словами, президент України Володимир Зеленський в останній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар, яких ув’язнили в анексованому Росією Криму.

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявили, що українська сторона передала 14 осіб.