Обвинувачений Росією в державній зраді кримчанин Яцкін сподівається на обмін – адвокат

Обвинувачений Росією за статтею «державна зрада» кримчанин Іван Яцкін сподівається, що зможе вийти на свободу в результаті нового обміну між Україною і Росією, повідомив його адвокат Микола Полозов.

«Трохи вдалося поспілкуватися з Іваном Григоровичем (Яцкіним – ред.). Він повідомив, що отримав передачу (їх нарешті дозволили передавати)», – написав Полозов у фейсбуці 13 серпня після засідання московського суду, який продовжив арешт Яцкіна до жовтня.

За його словами, Яцкін цікавився обміном.

«На жаль, нічого певного сказати йому не зміг. Це питання (обміну – ред.) поки що сильно провисає. Всього в Росії і окупованому Криму утримується 133 українських політв’язнів. Іван Яцкін передає їм всім гарячий привіт і слова підтримки. Він вірить, що скоро всі українські політв’язні повернуться до своїх близьких», – написав Полозов.

Згідно з рішенням московського суду, Іван Яцкін перебуватиме під арештом у СІЗО Лефортово в Москві до 16 жовтня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Яцкіну провели психіатричну експертизу, незважаючи на клопотання захисту про неприпустимість її проведення.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму. Про це стало відомо в грудні 2019 року.

Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з Криму в Москву. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск».

Російське державне інформагентство ТАСС повідомляло, що деталі кримінальної справи проти кримчанина не уточнюються «в інтересах слідства».

На запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.

Яцкін написав листа з московського СІЗО Лефортово президенту України Володимиру Зеленському та уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денисовій з проханням внести його в список на обмін. В офісі Зеленського прийняли заяву Яцкіна.



