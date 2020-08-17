Тисячі бюджетних місць у вишах для кримчан

Вступ без ЗНО. У 2020 році абітурієнти з Криму отримали право вступати до українських вишів без складання зовнішнього незалежного оцінювання. Кримчанам достатньо скласти три іспити, щоб стати студентами українських вишів. У 2020 році пільговий набір триває в усіх інститутах та університетах, підпорядкованих міністерствам освіти, культури, охорони здоров’я та – трьом вишам МВС. Для кримчан передбачені бюджетні місця. Тут кожне п'яте бюджетне місце віддають за квотою випускникам з окупованого Криму і Донбасу. Журналісти телепроєкту Крим.Реалії зустрілися з кримськими випускниками, які вже приїхали на материкову територію України на навчання. Пільговий набір в українські виші розкритикувала народний депутат України від партії «Голос» Інна Совсун. У минулому вона – перший заступник міністра освіти України. На її думку, закон був ухвалений із запізненням, так що в 2020-му кримчани не хлинуть на материк, усі вузи не готові їх приймати, а новий закон дискримінує інших абітурієнтів.