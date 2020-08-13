Містифікація і кров. Паралелі між окупованим Кримом і Білоруссю

(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

Не варто сприймати нинішні події в Мінську та інших білоруських містах, як якусь аномалію, відхилення від «нормального» розвитку білоруського політичного життя. Вважаю, що аномалією якраз було те, що відбувалося до цього – майже три десятиліття правління Олександра Лукашенка. У Білорусі ніколи не було чесних виборів – принаймні, після приходу до влади Лукашенка.

Одностайність забезпечується брехнею і насильством. І закінчується кров'ю. Рано чи пізно

У цій країні те, що в інших називалося виборами, підмінялось безпардонною державною пропагандою, усуненням опонентів, фальсифікаціями результатів та іншими незмінними атрибутами авторитарного режиму. Здається, це тільки в фантазіях самого диктатора і його шанувальників усі одноголосно підтримують й одноголосно голосують. Насправді ж ця одностайність забезпечується брехнею і насильством. І закінчується кров'ю. Рано чи пізно.

Кримчанам простіше згадати, що ще недавно вони дихали киснем

Пострадянський авторитаризм – це завжди фальсифікація і брехня

Державна пропаганда, боротьба з незгодними, фальсифікація голосувань – усе це відбувається всюди, де ще залишилися сліди радянського минулого або де його намагаються відновити. Анексія Криму Росією – чудова ілюстрація того, як у регіоні, де ще недавно проводилися вільні вибори та конкурували між собою представники різних політичних сил, встановлюється «щаслива» одностайність. А ті, хто не вписується в загальну картину радості та холопства, опиняються у в'язницях або просто на узбіччі життя.

Переконаний, що режим Лукашенка в Білорусі затверджувався саме так – референдуми, розправа з інакодумцями, брехня в телевізійних ефірах, обмін теревенів про братерство на російські гроші. Просто Крим анексований, а Білорусь – ні. Але суть від цього не змінюється. Пострадянський авторитаризм – це завжди фальсифікація і брехня, завжди прагнення підмінити дискусію прокуратурою.

Репресії авторитарної влади тільки посилюються з роками, і не помічати задушливої атмосфери, в якій доводиться жити, не вдається вже нікому. Те, що відбувається в Білорусі сьогодні, можливо, відбудеться в Росії завтра. А кримчанам буде простіше згадати про те, що ще недавно вони дихали киснем – набагато простіше, ніж білорусам чи росіянам, які були від цього кисню нещадно відключені.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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