Голова ПА ОБСЄ закликає владу Білорусі припинити репресії

Білоруська влада має повністю виконувати свої міжнародні зобов’язання і не порушувати права людини, заявив 13 серпня голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Ґіорґі Церетелі.

Як ідеться в повідомленні пресслужби, він зазначив, що «репресії та переслідування опонентів є неприйнятними і порушують принципи ОБСЄ». Церетелі закликав сторони до деескалації напруженості та діалогу.

Чинний голова ПА ОБСЄ нагадав, що як держава-учасниця ОБСЄ Білорусь має поважати права на мирні зібрання та свободу слова.

«Я закликаю владу забезпечити дотримання цих прав і свобод і звільнити тих, хто був незаконно затриманий останніми днями», – наголосив Церетелі.

Він також висловив стурбованість повідомленнями про відключення інтернету в Білорусі, блокування соціальних мереж та «напади на представників ЗМІ».

«Фізичний напад на журналістів, блокування доступу до інформації та жорстоке поводження із затриманими є серйозним порушенням міжнародних зобов’язань», – відзначив голова ПА ОБСЄ.

На президентських виборах, за офіційними даними, Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко – 80,08%. При цьому, за результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тихановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування.

Після оголошення результатів виборів у Мінську й інших містах Білорусі почалися акції протесту. Силовики жорстко розганяють демонстрантів, б’ючи їх і застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. Всього за чотири дні затримано близько 7 тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома. МОЗ повідомляє, що в лікарні доправили понад 250 осіб. Родичі заарештованих повідомляли, що багатьох жорстоко били, часто без приводу, і не давали їм в спецприймальниках їжі і води.