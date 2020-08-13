Співробітник адміністрації Лукашенка звільнився на тлі протестів

Перша на тлі масових протестів у Білорусі відставка відбулася в адміністрації президента Олександра Лукашенка.

Про звільнення написав в своєму інстаграмі Артем Проскалович, заступник начальника управління законодавства в правоохоронній і військовій сферах головного державно-правового управління адміністрації президента Білорусі. Фото своєї заяви про звільнення він супроводив словами «Більш не вважаю за можливе бути юристом на державній службі».

За останні дні про звільнення на знак протесту проти жорстких розгонів акцій протесту публічно заявили кілька співробітників правоохоронних органів Білорусі. Видання TUT.by поговорило з колишнім міліціонером Єгором Ємельяновим, якого затримали після того, як він опублікував в інстаграмі пост про звільнення і підтримав протестувальників.

Суд 13 серпня відмовився призначати йому адміністративне покарання. Ємельянов розповів, що слідом за ним із міліції звільнилися ще троє співробітників.

Дільничний із Гомеля Іван Колос, який напередодні записав відео, в якому закликав колег припинити насильство проти мирних протестувальників, виїхав із країни, побоюючись репресій. Він розповів «Медіазоні», що вже через 20 хвилин після публікації начальство відібрало у нього посвідчення і форму.

Продовжують звільнятися також співробітники державних ЗМІ Білорусі. 13 серпня про звільнення заявив журналіст державного інформаційного агентства «Белта» Павло Горбач. Журналіст Кирило Нестерович перестав вести телепередачу ЧП.BY на телеканалі НТВ-Білорусь. Про це він сам написав в інстаграмі.