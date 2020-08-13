Угорщина закликала ЄС продовжити діалог із Мінськом, попри розгін демонстрантів

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав Європейський союз продовжувати діалог із президентом Білорусі Олександром Лукашенком, попри жорстокий розгін протестувальників, які називають сфальсифікованими нещодавні вибори в країні.

«Ми зацікавлені в тому, щоб ЄС ухвалював рішення на основі діалогу, які не унеможливлюють побудову відносин між Європейським союзом і Білоруссю в майбутньому чи не гальмують програму «Східного партнерства», – написав Сіярто у фейсбуці.

14 серпня міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію в Білорусі на екстреній зустрічі. Як повідомляє агентство Reuters, не виключено, що обговорюватимуться санкції проти влади Білорусі в зв’язку з порушеннями демократичних стандартів при проведенні виборів президента і жорстким розгоном демонстрантів.

За даними джерела Reuters, за санкції виступають Німеччина, Латвія, Литва і Швеція, а також Австрія. Найбільш скептичну позицію щодо можливих санкцій займає Угорщина. Проте Угорщина раніше не стала блокувати заяву від імені ЄС із засудженням дій офіційного Мінська.

Представники низки країн ЄС раніше заявляли, що може йтися про адресні санкції проти білоруських чиновників, винних у порушеннях прав людини. Їх можуть запровадити вже до кінця серпня.

Деякі держави ЄС використовують більш жорстку риторику, ніж Євросоюз в цілому. Прем’єр-міністр Словенії Янез Янса 13 серпня на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео запропонував провести в Білорусі нові вибори під контролем міжнародних спостерігачів.

У Білорусі п’ятий день тривають протести проти офіційних підсумків президентських виборів, які – як вважають учасники протестів, посилаючись на дані спостерігачів – були сфальсифіковані на користь Олександра Лукашенка.

За останніми даними, у Білорусі щонайменше двоє протестувальників загинули, майже сім тисяч були затримані, відколи акції почалися ввечері 9 серпня.