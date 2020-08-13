У Білорусі затримали капітана міліції, який пішов у відставку на тлі протестів, але суд його виправдав

Суд у білоруському Новополоцьку виправдав капітана міліції Єгора Ємельянова, який днями звільнився після 17 років служби. Його звинувачували в організації масових заходів.

Його дружина Марина Ємельянова розповіла, що вранці 13 серпня суддя звільнив чоловіка, і сім’я чекає, що ось-ось він повернеться додому.

«Звинувачували по адміністративній статті в організації масових заходів. Ось на цю хвилину знаю, що його відпустили. Все – пережили, видихнули, чекаємо – я і діти», – сказала Марина Ємельянова.

Капітан Ємельянов прослужив у білоруській міліції 17 років. Він звільнився 11 серпня на тлі сутичок мирних громадян і силовиків, які жорстко розганяли демонстрантів, і публічно заявив, що залишає службу, додавши: «Моя совість чиста. Міліція з народом!».

Цей його допис в інстаграмі за кілька днів набрав понад 370 тисяч лайків.

На наступний день його запросили до відділу міліції і затримали.

«Ми з ним були на зв’язку, планували в цей день сімейну вечерю. О 17:55 я йому дзвонила, він ще був у відділі, оформляв документи. О 19:55 я подзвонила знову, хотіла домовитися, хто забере нашу молодшу дочку, їй три роки. Він повідомив, що затриманий. За що? Сказав, що поки не знає», – повідомила тоді дружина капітана.

«Він людина із загостреним почуттям справедливості. Неприємна ситуація в країні, він не хотів брати участь. Коли з’явився ризик введення надзвичайного стану, ми поговорили і вирішили, що пора звільнятися. Він відразу ж поїхав», – зазначає Марина Ємельянова.

Його історія була однією з перших публічних у Білорусі. Тепер у білоруських телеграм-каналах і соціальних мережах один за одним почали поширюватися відеозвернення колишніх співробітників силових структур країни, які викидають або спалюють свою форму на знак протесту проти жорстокого розгону демонстрацій у Мінську й інших білоруських містах.

Телеграм-канал Nexta опублікував понад десяток звернень ексспецназівців, а також рапорт чинного співробітника міліції.

Протести в Білорусі тривають четвертий день. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи кийки, водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За весь цей час затримано близько семи тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома.