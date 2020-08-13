Білорусь: працівники заводу БелАЗ вийшли на страйк

Працівники білоруського автобудівельного заводу БелАЗ у місті Жодіно під Мінськом 13 серпня вийшли на страйк проти офіційних підсумків президентських виборів і жорстких дій влади проти демонстрантів.

Кадри страйку, в тому числі відео, на яких звучать протестні гасла, опубліковані в соціальних мережах і білоруських ЗМІ. Те, що робітники перервали роботу, підтверджує видання Tut.by.

Поки що незрозуміло, яка частина працівників підприємства вийшла на страйк і скільки часу він триватиме.

Представник керівництва заводу повідомив російському державному агентству ТАСС, що «виробництво продовжує працювати, нічого не зупинялося». За його словами, керівництво підприємства запросило працівників заводу на зустріч.

З’явилися повідомлення про готовність приєднатися до страйку частини співробітників підприємства «Гродноазот» і що на акцію протесту вийшли співробітники Білоруської державної філармонії.

Заклики до загальнонаціонального політичного страйку звучать у ці дні в соціальних мережах – зокрема, в першому за кількістю підписників у Білорусі телеграм-каналі Nexta. Повідомлялося про декілька випадків страйків на різних підприємствах, проте загальнонаціонального страйку поки що організовано не було.

У Білорусі п’ятий день тривають масові протести. Вони почалися як реакція на офіційні підсумки президентських виборів: учасники протестів вважають, що вони сфальсифіковані на користь Олександра Лукашенка, який перебуває при владі в країні вже 26 років.

Після жорстокого розгону акцій протесту і затримання тисяч людей до гасел додалися і заклики звільнити затриманих.

БелАЗ – один із найбільших у світі виробників кар’єрної техніки. Він виробляє, зокрема, самоскиди великої вантажопідйомності.