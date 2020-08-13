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13 серпня 2020, Київ 16:58
Відео

«Ми прийшли з відкритими руками»: акція солідарності жінок у Мінську (відео)

«Ми прийшли з відкритими руками»: акція солідарності жінок у Мінську (відео)
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«Ми прийшли з відкритими руками»: акція солідарності жінок у Мінську (відео)

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У Мінську проходять акції солідарності з затриманими під час протестів проти результатів президентських виборів. Жінки з квітами в руках, білому одязі і з білими стрічками встали у «ланцюг солідарності» на кількох вулицях і проспектах білоруської столиці. Водії автомобілів сигналять їм на знак підтримки. У Білорусі 9 серпня, після оголошення попередніх офіційних результатів голосування на виборах президента, почалися протести, які тривають далі по всій країні вже четвертий день. Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»

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