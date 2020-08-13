У Мінську проходять акції солідарності з затриманими під час протестів проти результатів президентських виборів. Жінки з квітами в руках, білому одязі і з білими стрічками встали у «ланцюг солідарності» на кількох вулицях і проспектах білоруської столиці. Водії автомобілів сигналять їм на знак підтримки. У Білорусі 9 серпня, після оголошення попередніх офіційних результатів голосування на виборах президента, почалися протести, які тривають далі по всій країні вже четвертий день. Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»