Кореспондент телеканалу «Настоящее Время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», спілкувався у Мінську, столиці Білорусі, з родичами затриманих, які приходять до ізоляторів, приносять передачі і конверти для листів. Вони розповідають, що суди над їхніми близькими йдуть прямо в ізоляторах. Серед тих, хто опинився в ізоляторі, не тільки протестувальники, а й, наприклад, спостерігачі з виборчих дільниць, чи люди, які просто прогулювалися по вулиці. У ніч проти понеділка, за даними МВД Білорусі, було затримано 2000 людей. Упродовж перших двох днів затримали понад 5000 людей. При затриманні ОМОН їх жорстоко б’є, застосовуючи кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати. Точна кількість постраждалих невідома. За офіційними даними, в лікарні країни доправили понад 200 людей. Протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх результатів голосування на виборах президента.