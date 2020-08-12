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12 серпня 2020, Київ 16:27
Фотогалереї

Квіти, жорсткі затримання та мітинги: третя ніч протестів у Мінську в фото

У Мінську 12 серпня третю ніч поспіль тривали протести проти результатів президентських виборів, на яких, за офіційними даними, ушосте переміг Олександр Лукашенко, який є головою держави в Білорусі вже 26 років. ​

Протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх результатів голосування на виборах президента. Згідно з офіційними даними, кандидат Світлана Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко – 80,08%.

При цьому, за результатами альтернативних опитувань, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тихановської було 79,69%. Виборчий штаб Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування.

За перші дві доби протестів, за даними МВС країни, затримали понад п’ять тисяч людей. При затриманні ОМОН їх жорстоко б’є, застосовуючи кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати. Точна кількість постраждалих невідома. За офіційними даними, в лікарні країни доправили понад 200 людей.

ОМОН просувається вулицями Мінська рано вранці 12 серпня.
1 ОМОН просувається вулицями Мінська рано вранці 12 серпня.
Міліціонер схилився над чоловіком, який лежить на землі, Мінськ, 12 серпня&nbsp;
2 Міліціонер схилився над чоловіком, який лежить на землі, Мінськ, 12 серпня 
Жінка з білим браслетом, символом білоруської опозиції, на руці показує знак&nbsp;&laquo;миру&raquo; із вікна машини під час мітингу в ніч на 11 серпня
3 Жінка з білим браслетом, символом білоруської опозиції, на руці показує знак «миру» із вікна машини під час мітингу в ніч на 11 серпня
Силовики затримують людей під час поминальної акції на місці загиблого протестувальника 11 липня у&nbsp; Мінську
4 Силовики затримують людей під час поминальної акції на місці загиблого протестувальника 11 липня у  Мінську
Силовики в спецодязі стоять поблизу місця загибелі білоруського активіста
5 Силовики в спецодязі стоять поблизу місця загибелі білоруського активіста
Жінка покладає квіти до місця загибелі білоруського мітингувальника у Мінську
6 Жінка покладає квіти до місця загибелі білоруського мітингувальника у Мінську
Антиурядові протестувальники у Мінську
7 Антиурядові протестувальники у Мінську
Білоруські силовики патрулюють вулиці Мінську, 11 серпня
8 Білоруські силовики патрулюють вулиці Мінську, 11 серпня
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Люди спілкуються з білоруськими правоохоронцями у Мінську, 11 серпня
10 Люди спілкуються з білоруськими правоохоронцями у Мінську, 11 серпня
Родичі затриманих збираються поблизу в&#39;язниці в Мінську, 12 серпня
11 Родичі затриманих збираються поблизу в'язниці в Мінську, 12 серпня
Антиурядові протестувальники дарують квіти двом працівникам міліції у Мінську, 12 серпня
12 Антиурядові протестувальники дарують квіти двом працівникам міліції у Мінську, 12 серпня
Жінки беруть участь в демонстрації проти насильства та агресії з боку представників міліції у Мінську, 12 серпня
13 Жінки беруть участь в демонстрації проти насильства та агресії з боку представників міліції у Мінську, 12 серпня

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