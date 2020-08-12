Квіти, жорсткі затримання та мітинги: третя ніч протестів у Мінську в фото

У Мінську 12 серпня третю ніч поспіль тривали протести проти результатів президентських виборів, на яких, за офіційними даними, ушосте переміг Олександр Лукашенко, який є головою держави в Білорусі вже 26 років. ​ Протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх результатів голосування на виборах президента. Згідно з офіційними даними, кандидат Світлана Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко – 80,08%.

При цьому, за результатами альтернативних опитувань, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тихановської було 79,69%. Виборчий штаб Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування.

За перші дві доби протестів, за даними МВС країни, затримали понад п’ять тисяч людей. При затриманні ОМОН їх жорстоко б’є, застосовуючи кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати. Точна кількість постраждалих невідома. За офіційними даними, в лікарні країни доправили понад 200 людей.