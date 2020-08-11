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11 серпня 2020, Київ 13:06
Фотогалереї

Жорсткий розгін, водомети та гумові кулі: фото другої ночі протестів у Білорусі

Обережно: фото можуть шокувати

Увечері 10 серпня та вночі 11 серпня у низці білоруських міст тривали масові протести проти фальсифікацій на виборах президента у Білорусі. Найбільше повідомлялося про протести та затримання в Мінську. Поблизу торговельного центру «Рига» та між станціями метро «Спортивна» та «Пушкінська» утворилися два основні протестні центри. Також повідомлялося про затримання в інших місцях.

Вибухи лунали у різних частинах міста. Проти демонстрантів були застосовані світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. МВС повідомило, що один протестувальник загинув.​

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Центральна виборча комісія країни повідомила, що, за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, набрав більшість голосів. Супротивники чинної влади не визнають таких оголошених результатів.

Результати виборів викликали ввечері 9 серпня протести в білоруських містах. За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, такі протести відбулися в 33 містах, були затримані близько 3 тисяч осіб, з яких близько 1 тисячі в столиці Мінську.

ОМОН біля ТЦ &laquo;Корона&raquo; на вулиці Кальварійській у Мінську
1 ОМОН біля ТЦ «Корона» на вулиці Кальварійській у Мінську
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Міліціонери затримують одного з протестувальників
5 Міліціонери затримують одного з протестувальників
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У Мінську була поранена гумовою кулею журналістка видання &laquo;Наша нива&raquo;.&nbsp;Протестувальники перегородили дорогу біля супермаркету &laquo;Корона&raquo; в столиці. По них відкрили вогонь, поранення отримала журналістка Наталія Лубневська, яка висвітлювала протести в Мінську.&nbsp;Про це повідомили саме видання та Білоруська служба Радіо Свобода.
7 У Мінську була поранена гумовою кулею журналістка видання «Наша нива». Протестувальники перегородили дорогу біля супермаркету «Корона» в столиці. По них відкрили вогонь, поранення отримала журналістка Наталія Лубневська, яка висвітлювала протести в Мінську. Про це повідомили саме видання та Білоруська служба Радіо Свобода.
&laquo;Люди просто стояли, часом скандували гасла, махали автомобілям. На цьому місці були присутні журналісти, в тому числі журналісти &laquo;Нашої ниви&raquo;. Одна з куль поцілила в ногу журналістки &laquo;Нашої Ниви&raquo; Наталії Лубневської&raquo;, &ndash; повідомило видання. Поранену журналістку забрала швидка
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«Люди просто стояли, часом скандували гасла, махали автомобілям. На цьому місці були присутні журналісти, в тому числі журналісти «Нашої ниви». Одна з куль поцілила в ногу журналістки «Нашої Ниви» Наталії Лубневської», – повідомило видання.

Поранену журналістку забрала швидка
Протест на вулиці Притицького, між станціями метро &laquo;Спортивна&raquo; та &laquo;Пушкінська&raquo;
9 Протест на вулиці Притицького, між станціями метро «Спортивна» та «Пушкінська»
Протестувальники намагалися зводити барикади
10 Протестувальники намагалися зводити барикади
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В активістів кидали світлошумові гранати&nbsp;
12 В активістів кидали світлошумові гранати 
Світлошумові гранати на Притицького
13 Світлошумові гранати на Притицького
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Кордон міліції на Притицького
16 Кордон міліції на Притицького
Білоруські силовики намагаються пересунути автомобіль
17 Білоруські силовики намагаються пересунути автомобіль
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