Жорсткий розгін, водомети та гумові кулі: фото другої ночі протестів у Білорусі

Обережно: фото можуть шокуватиУвечері 10 серпня та вночі 11 серпня у низці білоруських міст тривали масові протести проти фальсифікацій на виборах президента у Білорусі. Найбільше повідомлялося про протести та затримання в Мінську. Поблизу торговельного центру «Рига» та між станціями метро «Спортивна» та «Пушкінська» утворилися два основні протестні центри. Також повідомлялося про затримання в інших місцях.Вибухи лунали у різних частинах міста. Проти демонстрантів були застосовані світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. МВС повідомило , що один протестувальник загинув.​

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Центральна виборча комісія країни повідомила, що, за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, набрав більшість голосів. Супротивники чинної влади не визнають таких оголошених результатів.

Результати виборів викликали ввечері 9 серпня протести в білоруських містах. За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, такі протести відбулися в 33 містах, були затримані близько 3 тисяч осіб, з яких близько 1 тисячі в столиці Мінську.