Під час протестів у Мінську зникли і постраждали кілька журналістів

У Білорусі під час масових протестів після президентських виборів кілька журналістів перестали виходити на зв’язок. Про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Зокрема, вже більше доби не можуть зв’язатися з журналістом «Медузи» Максимом Солоповим. Він був затриманий в Мінську ввечері у неділю і, за словами колег, сильно побитий. Де він перебуває зараз невідомо. Правозахисники припускають, що Солопов у СІЗО в Жодино. Інформації від правоохоронних органів Білорусі щодо нього немає.

Також з вечора понеділка зник зв’язок з фотокореспондентом МІА «Россия сегодня» Іллею Піталевим. Минулої ночі було затримано головного редактора білоруського видання «Наша нива» Єгора Мартиновича. Він встиг відправити колегам сигнал SOS. Після цього зв’язок з ним зник.

У понеділок кореспондент «Нашої ниви» Наталія Лубневська, яка висвітлювала протести в Мінську, була поранена гумовою кулею в коліно. Журналістку довелося госпіталізувати.

«МБХ медіа» повідомляє, що постраждав кореспондент видання Олександр Скрильніков: його зачепила світлошумова граната.

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Центральна виборча комісія країни повідомила, що, за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, набрав більшість голосів. Супротивники чинної влади не визнають таких оголошених результатів.

Результати виборів викликали ввечері 9 серпня протести в білоруських містах. Навіть за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, такі протести відбулися в 33 містах, було затримано близько 3 тисяч осіб, із них близько 1 тисячі в столиці Мінську.