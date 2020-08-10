Білорусь: МВС заявляє про одного загиблого в Мінську, протестувальники намагаються зводити барикади

Одна людина загинула під час акцій протесту в Мінську, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Білорусі 10 серпня.

Як стверджують в міністерстві, в ході протистояння зі спецназом один із учасників протесту, які будували барикади, намагався кинути в силовиків «невстановлений вибуховий пристрій». Він нібито вибухнув у руці протестувальника і завдав травм, несумісних із життям.

Водночас видання «Белсат» повідомляє про непідтверджену інформацію від учасників подій, згідно з якою в протестувальників не було коктейлів Молотова, а чоловік загинув через вибух світлошумової гранати.

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Кілька тисяч людей вийшли на вулицю Притицького в Мінську увечері 10 серпня, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Міліція застосовує проти протестувальників гранати зі сльозотичивим газом.

Зараз люди намагаються будувати барикади зі сміття та інших підручних засобів. Рух проспектом Пушкіна в столиці перекритий.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, поранення також отримав водій автобуса, поруч із яким вибухнула граната, йому надають медичну допомогу. Також, як описує кореспондент з місця подій, одна жінка нерухомо лежить у кареті медиків.

Низка публікацій та дописів у соцмережах повідомляють про демонстрантів у різних частинах Мінська. Частина автомобільних доріг перекрита спецтехнікою.

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У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Центральна виборча комісія країни повідомила, що, за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, набрав більшість голосів. Супротивники чинної влади не визнають таких оголошених результатів.

Результати виборів викликали ввечері 9 серпня протести в білоруських містах. Навіть за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, такі протести відбулися в 33 містах, було затримано близько 3 тисяч осіб, із них близько 1 тисячі в столиці Мінську.