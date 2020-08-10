МЗС України, Литви та Польщі закликали білоруську владу «утриматися від застосування сили»

Міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника – України, Польщі та Литви – Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс оприлюднили звернення через події в Білорусі, де тривають протести через результати президентських виборів. Україномовну версію звернення оприлюднило МЗС України.

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«Ми глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів і закликаємо владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі. Повага до основних свобод та прав людини, включаючи демократію та верховенство права, є необхідною для подальшого розвитку незалежної та суверенної Білорусі, яку ми повністю підтримуємо», – йдеться в заяві.

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Дипломати стверджують, що готові допомогти в налагодженні діалогу для вирішення ситуації «на благо народу та держави Білорусь».

«Благополуччя та процвітання Білорусі та її народу важливі для всієї Європи та особливо для нашого регіону. Усі ми зацікавлені у продовженні взаємовигідного діалогу, а також співпраці, заснованої на демократичних цінностях та орієнтованої на створення умов для спільного та стабільного майбутнього», – заявляють вони.

Стурбованість подіями в Білорусі вже висловили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ та представники Євросоюзу.

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Центральна виборча комісія країни повідомила, що, за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, набирає 80,08% голосів, а його основна опонентка Світлана Тихановська – 10,09%. Супротивники чинної влади не визнають таких оголошених результатів.

Результати виборів викликали ввечері 9 серпня протести в білоруських містах. Навіть за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, такі протести відбулися в 33 містах, було затримано близько 3 тисяч осіб, із них близько 1 тисячі в столиці Мінську. У сутичках є потерпілі; МВС заявляє про більш ніж 50 потерпілих громадян і 39 міліціонерів. Правозахисники заявляли про загибель одного демонстранта, в МВС це заперечують.