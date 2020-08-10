НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі

НАТО висловило стурбованість подіями в Білорусі та засудило насильство проти її громадян. Про це йдеться в заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа 10 серпня.

«Союзники по НАТО висловили серйозні побоювання проведенням президентськими виборами в Білорусі. НАТО засуджує насильство проти мирних протестувальників. Необхідно поважати фундаментальні права, в тому числі свободу слова та право на мирний протест», – йдеться в заяві Столтенберґа.

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Зі схожими заявами з приводу подій у Білорусі раніше виступили очільники Євросоюзу.

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Центральна виборча комісія країни повідомила, що, за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, набирає 80,23% голосів, а його основна опонентка Світлана Тихановська – 9,9%. Супротивники чинної влади не визнають таких оголошених результатів.

Опозиція заявляє, що її власні екзит-поли і альтернативні підрахунки свідчать про перемогу Тихановської. Сама Тихановська і її виборчий штаб вважають саме її переможницею виборів і готуються до нових протестів.

Результати виборів викликали ввечері 9 серпня протести в білоруських містах. Навіть за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, такі протести відбулися в 33 містах, було затримано близько 3 тисяч осіб, із них близько 1 тисячі в столиці Мінську. У сутичках є потерпілі; МВС заявляє про більш ніж 50 потерпілих громадян і 39 міліціонерів. Правозахисники заявляли про загибель одного демонстранта, в МВС це заперечують.