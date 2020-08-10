«Режим наляканий»: міжнародні оглядачі про вибори і протести у Білорусі

За виборами у Білорусі, які почалися вранці 9 серпня і закінчилися масовими сутичками, пильно спостерігали у всьому світі. Міжнародні оглядачі акцентують особливу увагу на безпрецедентності подій та їхньому значенні для майбутнього Білорусі.

«Складно спостерігати за тим, як люди ризикують своїм життям заради демократії, тоді як водночас стільки демократій з нетерпінням намагаються повернутися до нормальних відносин з Росією – країною, яка працює для того, щоб підірвати вже існуючі та ще не сталі демократії, й, як повідомляють, зібрала танки на кордоні з Білоруссю», – зауважила у своєму твіттері аналітик з Канади Аріяна Гіць.

Вони розуміють критичне значення рідної мови

Окремо Гіць звертає увагу на те, що більшість білоруських патріотів твітують не російською, а білоруською та англійською мовами.

«Як і більшість українських патріотів, вони розуміють критичне значення рідної мови для справжнього суверенітету, незалежності та демократії», – зазначає оглядачка.

Багато міжнародних оглядачів висловлювали підтримку протестувальникам у різних містах Білорусі.

«Те, що відбувається…у Білорусі, вражає. Я кланяюся перед дивовижним білоруським народом і бажаю вам удачі! Можливо, вона вам знадобиться», – написав ввечері 9 серпня західний експерт Андерс Ослунд, старший науковий співробітник «Атлантичної ради» США.

Диктатор, схоже, вирішив піти кривавим шляхом

«Диктатор, схоже, вирішив піти кривавим шляхом», – припустив в одному зі своїх дописів один із провідних німецьких журналістів Юліан Рьопке і додав: «Революція».

Більшість коментаторів висловили сумніви з приводу заявлених результатів виборів вже після оголошення даних екзит-полу.

«Я мав рацію, коли припускав, що Лукашенко хоче кращий результат на виборах, ніж президент Росії Володимир Путін – тож він оголосив 79% проти 77% Путіна», – написав у своєму твіттері колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

Пізніше стало відомо, що, за попередніми офіційними результатами, Олександр Лукашенко набирає понад 80% голосів на виборах президента Білорусі.

«Я сумніваюся, що в цій частині всесвіту є жива душа, яка б в це повірила», – прокоментував Більдт попередні результати виборів.

Коментуючи телевізійне оголошення результатів виборів, Більдт також зазначив, що така картина може цілком стати частиною комедійних шоу найближчими роками.

«Одна країна, два суспільства»

«Одна країна, два суспільства. Глобальна тенденція, глава: Білорусь», – підсумовує у своєму твіттері науковий співробітник Фонду Карнеґі за міжнародний мир Балаш Ярабік.

Кнут і пряник для Лукашенка

Кнут і пряник не працює, якщо він просто їсть пряник і використовує кнут проти своїх людей

Деяких оглядачів особливо цікавило те, як на перемогу Лукашенка реагуватимуть у різних країнах, зокрема в ЄС та США.

«Для ЄС та США це буде велике, дуже велике випробовування протягом найближчих тижнів після того, як Лукашенко заявив про перемогу в сильно заплямованих виборах і влаштував побиття протестувальників та затримання опонентів. Кнут і пряник не працює, якщо він просто їсть пряник і використовує кнут проти своїх людей», – зазначає голова московського бюро Financial Times Генрі Фой.

«Розлючені та хоробрі люди Білорусі навчають нас сьогодні більше європейським цінностям, ніж будь-хто й будь-що», – зазначив у своєму дописі коментатор Максим Еріставі, відомий англомовними коментарями, зокрема, щодо подій в Україні.

«Режим справді наляканий»

Багато хто звертав увагу на те, як влада намагалася перешкодити поширенню інформації під час протестів шляхом відключення інтернету.

«Режим, очевидно, справді наляканий», – зауважив колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, повідомляючи про відімкнення інтернету в Білорусі.

Режим не зміг контролювати інтернет



«Вражаюче, але ось у чому справа: режим не зміг контролювати інтернет. Після початкової 20-30-хвилинної радіо-тиші люди все одно знайшли способи поширювати інформацію. За іронією долі, повністю паралізованими стали якраз урядові пропагандистські ЗМІ», – зауважив Бахті Нішанов, заступник директора євразійських досліджень у Міжнародному республіканському інституті.

Деякі журналісти, тим часом, звертали увагу на те, як на події у Білорусі реагували російські ЗМІ.

«Увімкнув кремлівське телебачення і побачив нічний протест: щоправда, у Портленді (США), а не у Мінську. (Новини щогодини висвітлили президентські вибори у Білорусі, але без жодних кадрів насильства)», – зауважує західний журналіст Лусіан Кім.

Західні ЗМІ

Західні ЗМІ особливо активно спостерігали за перебігом виборів та протестів у Мінську.

Результат голосування, як і на попередніх виборах, ніколи не викликав реальних сумнівів

«Результат голосування, як і на попередніх виборах, ніколи не викликав реальних сумнівів: пан Лукашенко контролює підрахунок голосів, величезний апарат безпеки та галасливий державний апарат ЗМІ, непохитний у його підтримці та зневазі до суперників», – йдеться в статті американської газети The New York Times.

«Це, безумовно, найбільший протест, який я бачив у Білорусі з моменту приходу Лукашенка до влади, – сказав в коментарі британському виданню The Guardian експерт по Білорусі Девід Марплс. – Мені здається, вся країна справді виступає за зміни».

«Ми не знаємо, наскільки Лукашенко сміливий. Він ніколи не був у ситуації, коли йому потрібно бути сміливим», – додав експерт, коментуючи те, наскільки далеко може зайти білоруський лідер у придушенні протестів.

«Це не буде, як у минулому, коли міліція розігнала демонстрації, і через кілька днів все нормалізувалося», – припустив в коментарі Bloomberg Сергій Марков, політичний консультант Кремля.

«Це ще довго продовжуватиметься», – додав він.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента республіки. Серед кандидатів – Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.

В білоруському ЦВК заявили, що явка становила 84% (враховуючи дострокове голосування) і вибори визнані такими, що відбулися.

За попередніми підрахунками, Олександр Лукашенко набирає 80,23% голосів на виборах президента Білорусі, повідомила голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина.

Його основна опонентка Світлана Тихановська – 9,9%.

Андрій Дмитрієв, за попередніми офіційними даними, отримав 1,04%, Ганна Конопацька – 1,68%, Сергій Черечень – 1,13%.

Вночі у Мінську почалися сутички протестувальників з силовиками. Затримання відбувалися і в інших містах країни. Правозахисники кажуть про 140 затриманих, одного загиблого, правоохоронці ще даних не подавали.