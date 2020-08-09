Силовики використовують світлошумові гранати й сльозогінний газ під час протестів у Мінську

Силовики використовують світлошумові гранати й сльозогінний газ під час протестів у столиці Білорусі Мінську, повідомила Білоруська служба Радіо Свобода.

Водночас у бік правоохоронців полетів фаєр.

Загін міліції особливого призначення почав відтісняти людей у бік парку 50-річчя Перемоги за стелою.

Під час протестів побили журналіста Associated Press Мстислава Чернова. Його забрала «швидка.

За даними Радіо Свобода, десятки людей затримали.

За даними держаного екзит-полу, на виборах переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року. 65-річний політик здобув 79,7% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська (6,8%).

У шостих виборах президента в історії незалежної Білорусі брали участь п’ять кандидатів: Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.