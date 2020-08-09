Силовики використовують світлошумові гранати й сльозогінний газ під час протестів у Мінську

Силовики використовують світлошумові гранати й сльозогінний газ під час протестів у столиці Білорусі Мінську, повідомила Білоруська служба Радіо Свобода.
Водночас у бік правоохоронців полетів фаєр.
Загін міліції особливого призначення почав відтісняти людей у бік парку 50-річчя Перемоги за стелою.
Під час протестів побили журналіста Associated Press Мстислава Чернова. Його забрала «швидка.
За даними Радіо Свобода, десятки людей затримали.
- За даними держаного екзит-полу, на виборах переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року. 65-річний політик здобув 79,7% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська (6,8%).
- У шостих виборах президента в історії незалежної Білорусі брали участь п’ять кандидатів: Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.
- При цьому 14 липня Центральна виборча комісія Білорусі відмовилася зареєструвати кандидатами в президенти Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називали найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка. Це викликало протести.
- Виборча кампанія супроводжувалася масовими затриманнями. За даними білоруського правозахисного центру «Вясна», з 6 травня до 5 серпня правоохоронці затримали 1 362 людини.
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