За кордоном на виборах президента Білорусі перемагає Тихановська – альтернативний екзит-пол

На закордонних виборчих дільницях на виборах президента Білорусі перемагає Світлана Тихановська, повідомили Білоруській службі Радіо Свобода організатори альтернативного екзит-полу.

За підсумками опитування 8 тисяч людей на 21 виборчій дільниці Тіхановська набрала 81,57% голосів. 9,42% респондетів відмовилися дати відповідь. 5,89% заявили, що проголосували за Лукашенка.

За даними держаного екзит-полу, на виборах переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року. 65-річний політик здобув 79,7% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська (6,8%).

У шостих виборах президента в історії незалежної Білорусі брали участь п’ять кандидатів: Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.