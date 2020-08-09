Вибори в Білорусі: центр Мінська перекритий силовиками, метро не зупиняється

Силовики перекрили центр столиці Білорусі Мінська, передає Білоруська служба Радіо Свобода.

Там не зупиняється наземний громадський транспорт й поїзди метро.

Проспект Незалежності в центрі Мінська називали в Telegram-каналах як потенційне місце збору людей, незадоволених результатами президентських виборів.

За даними екзит-полів, на виборах переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року. 65-річний політик здобув 79,7% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська (6,8%).

У шостих виборах президента в історії незалежної Білоусі брали участь п’ять кандидатів: Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.