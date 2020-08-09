У Мінську затримали журналістів телеканалу «Дождь»

У столиці Білорусі Мінську 9 серпня в день виборів президента затримали журналістів російського телеканалу «Дождь» Володимира Роменського і Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова, повідомляє сайт телеканалу.

Затримання потрапило на відео, опубліковане в телеграм-каналі NEXTA. Журналістів затримує група чоловіків у цивільному.

Марія Колесникова з об’єднаного штабу Світлани Тихановської розповіла «Дождю», що журналістів затримали після того, як вони поговорили з нею на вулиці.

7 серпня в Білорусі затримали, допитали про діяльність на території країни і депортували трьох журналістів телеканалу «Настоящее время», заборонивши їм в’їзд на 10 років.

Затриманнями журналістів супроводжувалися також акції в ході передвиборчої кампанії.

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагав видворяти з країни журналістів Радіо Свобода і BBC: на його думку, вони «закликають до масових заворушень».

На Радіо Свобода відкидали звинувачення і заявляли, що Лукашенко намагається «демонізувати і представити в хибному світлі роль незалежних ЗМІ в Білорусі».