«На 10 років заборона в’їзду» – журналіст «Настоящего времени» про депортацію з Білорусі

Затриманий раніше в Білорусі журналіст телеканалу «Настоящее время» Іван Гребенюк повідомив, що разом із колегами вже перебуває в аеропорту і чекає на виліт.

«Все добре! Спасибі всім! Депортація. Під пильним супроводом. На 10 років заборона в‘їзду», – написав Гребенюк на своїй сторінці у «Фейсбуці».

За словами журналіста, він вилітає до України найближчим доступним рейсом – до Одеси.

7 серпня в Мінську затримали штатних кореспондентів телеканалу «Настоящее время» – Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка і Івана Гребенюка.

За попередніми даними, затримання пов’язане зі статусом акредитації трьох журналістів.

Згодом стало відомо, що затриманих планують депортувати з Білорусі.

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар висловила обурення цим затриманням.