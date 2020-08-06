25 ПЕН-центрів виступили проти політичних репресій у Білорусі

Міжнародний ПЕН-клуб, Білоруський ПЕН-центр та 23 інші ПЕН-центри виступили із спільною заявою, в якій висловили стурбованість систематичними порушеннями права на свободу вираження поглядів та інших прав людини, без яких неможливі демократичні президентські вибори.

«Очевидно, що коли політичних опонентів ув’язнюють і блокують, коли журналістів затримують за інформування про протести та політичні події, а також коли простих людей карають за мирне вираження своїх поглядів, вільні й справедливі вибори неможливі. Влада Білорусі повинна зупинити свої політично вмотивовані переслідування інакодумців і дозволити демократичному процесу рухатися без перешкод, – зазначив Еммануель П'єрра, голова Комітету міжнародного ПЕН Writers for Peace («Письменники за мир»).

У заяві згадуються:

– арешт 204 політичних активістів, журналістів, блогерів та учасників мирних зборів та численні штрафи під час виборчої кампанії;

– кримінальні справи «за сфабрикованими звинуваченнями в економічних злочинах або організації заворушень» щодо майже 30 людей, включно з блогером Сергієм Тихановським, який збирався балотуватися в президенти;

– арешт журналіста та політичного діяча Павла Северинця, лауреата літературних премій імені Алеся Адамовича у 2007 році та Франциска Алехновича у 2014 році. У заяві висловлюється стурбованість умовами тримання Северинця та Тихановського;

– затримання кандидата в президенти Віктора Бабарика, «мецената, великого прихильника білоруського мистецтва та літератури», та його сина Едуарда Бабарика, який очолював платформи Ulei та MolaMola і «відіграв важливу роль у підтримці незалежних культурних проєктів»;

– затримання щонайменше 62 журналістів та побиття деяких із них під час висвітлення протестів (згадали й журналіста білоруської редакції Радіо Свобода Антона Трофимовича та адміністратора телеграм-каналу «Білорусь головного мозку» та позаштатного консультанта Радіо Свобода Ігоря Лосика);

– поширення репресій «проти кожного, хто критикує уряд: від музейних гідів до музикантів, телеведучих та інших професіоналів, які втратили роботу» за критику уряду.