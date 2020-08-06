Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 серпня 2020, Київ 00:34
Новини | Міжнародні

25 ПЕН-центрів виступили проти політичних репресій у Білорусі

Затримання людей, які прийшли подати скаргу в ЦВК Білорусі, Мінськ, 15 липня 2020 року

Міжнародний ПЕН-клуб, Білоруський ПЕН-центр та 23 інші ПЕН-центри виступили із спільною заявою, в якій висловили стурбованість систематичними порушеннями права на свободу вираження поглядів та інших прав людини, без яких неможливі демократичні президентські вибори.

«Очевидно, що коли політичних опонентів ув’язнюють і блокують, коли журналістів затримують за інформування про протести та політичні події, а також коли простих людей карають за мирне вираження своїх поглядів, вільні й справедливі вибори неможливі. Влада Білорусі повинна зупинити свої політично вмотивовані переслідування інакодумців і дозволити демократичному процесу рухатися без перешкод, – зазначив Еммануель П'єрра, голова Комітету міжнародного ПЕН Writers for Peace («Письменники за мир»).

У заяві згадуються:

– арешт 204 політичних активістів, журналістів, блогерів та учасників мирних зборів та численні штрафи під час виборчої кампанії;
– кримінальні справи «за сфабрикованими звинуваченнями в економічних злочинах або організації заворушень» щодо майже 30 людей, включно з блогером Сергієм Тихановським, який збирався балотуватися в президенти;
– арешт журналіста та політичного діяча Павла Северинця, лауреата літературних премій імені Алеся Адамовича у 2007 році та Франциска Алехновича у 2014 році. У заяві висловлюється стурбованість умовами тримання Северинця та Тихановського;
– затримання кандидата в президенти Віктора Бабарика, «мецената, великого прихильника білоруського мистецтва та літератури», та його сина Едуарда Бабарика, який очолював платформи Ulei та MolaMola і «відіграв важливу роль у підтримці незалежних культурних проєктів»;
– затримання щонайменше 62 журналістів та побиття деяких із них під час висвітлення протестів (згадали й журналіста білоруської редакції Радіо Свобода Антона Трофимовича та адміністратора телеграм-каналу «Білорусь головного мозку» та позаштатного консультанта Радіо Свобода Ігоря Лосика);
– поширення репресій «проти кожного, хто критикує уряд: від музейних гідів до музикантів, телеведучих та інших професіоналів, які втратили роботу» за критику уряду.

Кілька фактів про білоруські вибори:

  • Шості в історії незалежної Білорусі
  • Відбудуться 9 серпня 2020 року;
  • 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже маже 26 років;
  • Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки);
  • Лукашенко не бачить потреби перенести вибори через пандемію COVID-19;
  • ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп із збору підписів із 55 заявок;
  • Вдалося зареєструвати групу підтримки лише опозиціонеру Володимиру Непомнящих.
Учасники президентських перегонів, яких допустили до збору 100 тисяч підписів на свою підтримку. З 15 – чотири жінки
Учасники президентських перегонів, яких допустили до збору 100 тисяч підписів на свою підтримку. З 15 – чотири жінки
  • Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
  • 15 червня​ Миколу Статкевича та кілька блогерів засудили на 15 діб тюремного ув'язнення в рамках посилення боротьби з інакомисленням у Білорусі перед виборами.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG