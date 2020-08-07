У Мінську затримали трьох кореспондентів телеканалу «Настоящее время»

У готелі «Мінськ» у столиці Білорусі затримали штатних кореспондентів телеканалу «Настоящее время» – Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка і Івана Гребенюка.

За даними телеканалу, їх везуть до Московського РУВС Мінська. Причина затримання на цей момент невідома.

Ромалійська і Гребенюк є громадянами України, Баранюк – громадянин Росії.

Телефони трьох затриманих і власного кореспондента «Настоящего времени» у Білорусі Романа Васюковича недоступні.

«Настоящее время» вже кілька тижнів висвітлює вибори в Білорусі і напередодні провело чотиригодинний спецефір із зірваного мітингу кандидата у президенти Світлани Тихановської. Тільки у соцмережах його подивилися понад півмільйона разів.

Ірина Ромалійская – ведуча програми «Вечер», головної інформаційної програми «Настоящего времени».

Іван Гребенюк – український журналіст, який працює на «Настоящем времени» у Празі.

Юрій Баранюк – власний кореспондент «Настоящего времени» у Санкт-Петербурзі.

«Настоящее время» направило запити про затримання кореспондентів у МВС Білорусі.