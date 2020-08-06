У Білорусі «для роз’яснювальної бесіди» затримували голову виборчого штабу Тихановської

У Мінську 6 серпня затримали голову виборчого штабу кандидатки в президенти Світлани Тихановської Марію Мороз, пише білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на прессекретаря штабу Анну Красуліну. Через деякий час Мороз відпустили.

Голову виборчого штабу Тихановської затримали на виході з посольства Литви, де вона збиралася подавати документи на візу.

За словами Красуліної, особи, які проводили затримання, представилися співробітниками міліції.

«О 12:45 керівницю штабу Марію Мороз відпустили. Як повідомляє Марія, таким чином влада проводить роз’яснювальну бесіду», – повідомляє телеграм-канал «Країна для життя».

Красуліна додала, що затримання може бути пов’язане тільки з тим, що Мороз – голова штабу і подруга Тихановської.