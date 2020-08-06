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06 серпня 2020, Київ 15:27
Новини | Міжнародні

У Білорусі «для роз’яснювальної бесіди» затримували голову виборчого штабу Тихановської

Голову виборчого штабу Тихановської затримали на виході з посольства Литви, де вона збиралася подавати документи на візу

У Мінську 6 серпня затримали голову виборчого штабу кандидатки в президенти Світлани Тихановської Марію Мороз, пише білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на прессекретаря штабу Анну Красуліну. Через деякий час Мороз відпустили.

Голову виборчого штабу Тихановської затримали на виході з посольства Литви, де вона збиралася подавати документи на візу.

За словами Красуліної, особи, які проводили затримання, представилися співробітниками міліції.

«О 12:45 керівницю штабу Марію Мороз відпустили. Як повідомляє Марія, таким чином влада проводить роз’яснювальну бесіду», – повідомляє телеграм-канал «Країна для життя».

Красуліна додала, що затримання може бути пов’язане тільки з тим, що Мороз – голова штабу і подруга Тихановської.

Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів

  • Шості вибори в історії незалежної Білорусі
  • Відбудуться 9 серпня 2020 року;
  • ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
  • 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
Зліва направо: Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черечень
Зліва направо: Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черечень
  • Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика ​та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
Віктор Бабарико (зліва) та Валерій Цепкало
Віктор Бабарико (зліва) та Валерій Цепкало
  • З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
  • Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
  • 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
  • Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).

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