Як в Білорусі затримували та як судять ді-джеїв, які увімкнули пісню «Перемен» на провладне свято

Алесь Пілецький

У Мінську, столиці Білорусі, співробітники Палацу дітей та юнацтва Владислав Соколовський та Кирило Галанов увечері 6 серпня увімкнули пісню Віктора Цоя «Перемен», перервавши виступ баяніста Віталія Воронка. Після цього хлопці підняли руки з білими стрічками. Їхній вчинок люди зустріли оваціями та оплесками. Пізніше чоловіків затримали. 7 серпня над затриманими розпочався суд. Звукорежисерів звинуватили у дрібному хуліганстві та непокорі міліції. ​

Після того, як Владислав Соколовський та Кирило Галанов 6 серпня увімкнули пісню Віктора Цоя «Перемен», голова Центральної районної адміністрації сам вимкнув обладнання, а звукорежисерам наказав іти геть. Хлопці деякий час були біля кінотеатру «Київ», після чого вони пішли. Стало відомо пізно ввечері, що їх затримали.

«Після того, як вони пішли з Київського скверу, хлопці зайшли до магазину, – розповів Білоруській редакції Радіо Свобода свідок затримання Соколовського та Галанова, який прийшов до суду вранці 7 серпня. – У магазині помітили, що за ними вже спостерігають. Вийшли, пішли у напрямку вулиці Хоружей. Стеження не припинялося. А на перехресті, біля магазину «Мілавіца», обох хлопців затримали та відвезли». За словами очевидця, все це сталося близько 20:30.

Суд

Судовий процес 7 серпня відбувався по скайпу в Центральному районному суді Мінська. Кирила Галанова судили в той же час, що і Владислава Соколовського, судові процеси проходили одночасно на різних поверхах будівлі суду. Обвинувачених до суду не привезли.

«6 серпня приблизно о 19:00, опинившись на вулиці Кальварійській у присутності великої кількості людей, він свідомо зірвав запланований святковий концерт, – йдеться у першому протоколі, складеному на Галанова. – Увімкнув музичну композицію, яка не відповідала формату заходу. На зауваження він не реагував. Чим проявив очевидну неповагу до суспільства».

Згідно з іншим повідомленням, Кирило Галанов під час затримання чинив непокору працівникам міліції.

«Намагався втекти, – озвучила протокол суддя. – Хапався за форму».

Кирило Галанов погодився з першим протоколом, назвавши зміст другого брехнею.

«Я працював на заході біля кінотеатру «Київ», – заявив Кирило Галанов у суді. – Ставили звук. Там був захід, організований для того, щоб зірвати мітинг Світлани Тихановської (кандидатки на посаду президента Білорусі – ред.). Мені було це максимально неприємно. Про це я повідомив керівництву Палацу молоді. Я зателефонував директору особисто і від нас двох сказав, що я не хочу там працювати. Що можу дотерпіти один день, але потім хочу взяти відпустку за свій рахунок. Або звільнитися взагалі. Директорка попросила почекати, не гарячкувати. Для мене не проблема працювати, я можу працювати цілими днями. Для мене проблема – такими брудними речами займатися».

За словами Кирила Галанова, він та його партнер завантажили пісню гурту «Кіно» з інтернету.

«Завантажили, чекаючи зручного моменту, щоб увімкнути її, – сказав Галанов у суді. – За нашими особистими переконаннями, ми повинні були бути серед людей, які прийшли туди. Не серед організаторів. Коли ми ввімкнули пісню, ніхто з людей не просив її вимкнути, коментарів не було. Потім люди в костюмах з’явились і не попросили вимкнути музику, а почали витягувати шнури з обладнання ... Я зізнаюсь, що займався хуліганством. Але хуліганством я займався таким чином, що взяв участь у організації офіційного заходу».

Під час своїх свідчень Кирило Галанов ще раз сказав, що під час затримання він не чинив опору. Вирок у справі Галанова буде оголошений пізніше.

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За матеріалами Білоруської редакції Радіо Свобода