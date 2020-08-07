Влада Білорусі нехтує правами своїх громадян на інформацію без цензури – керівниця Радіо Свобода

Затримані журналісти проєкту Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время» виконували свою роботу з висвітлення виборів президента Білорусі, заявляє тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар.

«Телеканал «Настоящее время» вчасно запросив акредитацію для своїх журналістів перед президентськими виборами, але вона їм не була надана. Відмова влади вчасно акредитувати наших журналістів – ще один приклад нехтування правами вільної преси та правом громадян Білорусі на інформацію без цензури. Ми обурені затриманням наших журналістів і вимагаємо дотримання владою визнаного в усьому світі права журналістів на виконання своєї професійної діяльності», – заявляє Дейзі Сінделар.

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Раніше 7 серпня в Мінську затримали штатних кореспондентів телеканалу «Настоящее время» – Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка і Івана Гребенюка. Причина затримання на цей момент невідома.

Ромалійська і Гребенюк є громадянами України, Баранюк – громадянин Росії.

«Настоящее время» направило запити про затримання кореспондентів у МВС Білорусі.