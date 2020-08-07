Влада Білорусі нехтує правами своїх громадян на інформацію без цензури – керівниця Радіо Свобода

Затримані журналісти проєкту Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время» виконували свою роботу з висвітлення виборів президента Білорусі, заявляє тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар.
«Телеканал «Настоящее время» вчасно запросив акредитацію для своїх журналістів перед президентськими виборами, але вона їм не була надана. Відмова влади вчасно акредитувати наших журналістів – ще один приклад нехтування правами вільної преси та правом громадян Білорусі на інформацію без цензури. Ми обурені затриманням наших журналістів і вимагаємо дотримання владою визнаного в усьому світі права журналістів на виконання своєї професійної діяльності», – заявляє Дейзі Сінделар.
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Раніше 7 серпня в Мінську затримали штатних кореспондентів телеканалу «Настоящее время» – Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка і Івана Гребенюка. Причина затримання на цей момент невідома.
Ромалійська і Гребенюк є громадянами України, Баранюк – громадянин Росії.
«Настоящее время» направило запити про затримання кореспондентів у МВС Білорусі.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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