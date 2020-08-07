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07 серпня 2020, Київ 22:02
Новини | Свобода слова

Влада Білорусі нехтує правами своїх громадян на інформацію без цензури – керівниця Радіо Свобода

«Ми обурені затриманням наших журналістів і вимагаємо дотримання владою визнаного в усьому світі права журналістів на виконання своєї професійної діяльності», – йдеться в заяві Дейзі Сінделар

Затримані журналісти проєкту Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время» виконували свою роботу з висвітлення виборів президента Білорусі, заявляє тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар.

«Телеканал «Настоящее время» вчасно запросив акредитацію для своїх журналістів перед президентськими виборами, але вона їм не була надана. Відмова влади вчасно акредитувати наших журналістів – ще один приклад нехтування правами вільної преси та правом громадян Білорусі на інформацію без цензури. Ми обурені затриманням наших журналістів і вимагаємо дотримання владою визнаного в усьому світі права журналістів на виконання своєї професійної діяльності», – заявляє Дейзі Сінделар.

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Раніше 7 серпня в Мінську затримали штатних кореспондентів телеканалу «Настоящее время» – Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка і Івана Гребенюка. Причина затримання на цей момент невідома.

Ромалійська і Гребенюк є громадянами України, Баранюк – громадянин Росії.

«Настоящее время» направило запити про затримання кореспондентів у МВС Білорусі.

Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів

  • Шості вибори в історії незалежної Білорусі
  • Відбудуться 9 серпня 2020 року;
  • ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
  • 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
Зліва направо: Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черечень
Зліва направо: Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черечень
  • Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика ​та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
Віктор Бабарико (зліва) та Валерій Цепкало
Віктор Бабарико (зліва) та Валерій Цепкало
  • З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
  • Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
  • 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
  • Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).

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