У Мінську тисячі людей прийшли на зустріч із Тихановською – після скасування мітингу

У Мінську ввечері 6 серпня в Київському сквері зібралися прихильники кандидата на посаду президента Білорусії Світлани Тихановської. Люди зібралися, попри скасування мітингу Тихановської, який мав відбутися в розташованому неподалік парку Дружби.

Рішення скасувати мітинг було ухвалене штабом через те, що міська влада вирішила провести в цей же час і на тій же території свято, присвячене Дню залізничних військ.

У Київському сквері міська влада проводила День відкритих дверей установ додаткової освіти. Світлана Тихановська, Марія Колесникова і Вероніка Цепкало, які об’єдналися в один опозиційний штаб, прийшли до скверу, за словами представника штабу, як «громадяни Білорусі». На фото і відео зі скверу видно, що зібралися сотні, можливо, тисячі людей.

Очевидці пишуть, що люди, які відповідали за програму офіційного заходу, включили в сквері пісню «Перемен» («Змін») російського автора Віктора Цоя, її присутні зустріли схвальними вигуками.

Присутні в сквері рушили ходою вулицями Мінська, про затримання не повідомляється.

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. Передвиборна кампанія триває на тлі масових протестів проти чинного президента Олександра Лукашенка, який обирається на шостий термін поспіль.

Влада заарештувала двох потенційних опонентів Лукашенка, банкіра Віктора Бабарика і популярного в Білорусії блогера Сергія Тихановського. Ще одному кандидату від опозиції, бізнесменові Валерію Цепкалу ЦВК відмовила в реєстрації. Сам він залишив країну, побоюючись переслідування.

Після арешту Тихановського його дружина Світлана вирішила брати участь у виборах. ЦВК зареєструвала її. Навколо Тихановської об’єдналися інші штаби незареєстрованих опозиційних кандидатів.

Президентська кампанія також відбувається на тлі загострення відносин між Мінськом і Москвою. Лукашенко прямо звинувачує Росію у втручанні в вибори. Кілька днів тому в Білорусії були заарештовані 33 громадянина Росії, яких білоруська влада звинуватила в підготовці заворушень. Стверджується, що це бійці так званої «приватної військової компанії Вагнера», дані щодо більшості затриманих підтверджені з незалежних від білоруської влади джерел. Москва відкидає звинувачення.