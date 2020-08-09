В Україні білоруси чекають в черзі, щоб проголосувати на президентських виборах

В Україні на єдиній виборчій дільниці, де громадяни Білорусі можуть голосувати, розташованій у посольстві Білорусі в Києві, утворилися черги з охочих віддати свій голос на президентських виборах.
Таких черг біля посольства в Києві не було на жодних попередніх білоруських виборах, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
На виборчу дільницю запрошують по одній-дві людини. Перед тим, як пропустити їх до приміщення посольства, людей перевіряють металошукачами і попереджають про заборону на використання фото- та відеозаписувальної апаратури, зокрема телефонів.
На виборчій дільниці є дві кабіни для голосування.
Тих, хто стоїть у черзі, підтримують сигналами водії автомобілів, що проїжджають повз. Коли вулицею їхало авто з біло-червоно-білим прапором, люди в черзі почали аплодувати і вигукувати «Хай живе Білорусь!».
Посольство охороняють у посиленому режимі. Серед виборців переважають молоді люди.
Ввечері 9 серпня білоруси планують зібратися на майдані Незалежності в Києві на акцію солідарності з Білоруссю. Після короткого віча вони планують вирушити через центр української столиці до посольства, вимагаючи чесного підрахунку голосів.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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