У Білорусі в день виборів продовжують затримувати спостерігачів і активістів

В основний день президентських виборів у Білорусі 9 серпня продовжують затримувати незалежних спостерігачів і активістів, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, яка публікує список затриманих.

9 серпня в штабі кандидата в президенти Світлани Тихановської також повідомили, що 8 і 9 серпня затримали вісьмох представників штабу. Частину з них засудили до кількох днів арешту, що інкримінують іншим – наразі невідомо.

«На жаль, ми не можемо отримати більш детальну інформацію про багатьох із них – де вони перебувають, що їм інкримінують тощо», – сказали в штабі.

Кандидат Світлана Тихановська ввечері 8 серпня з міркувань безпеки залишила свою квартиру.